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Эксперт по экономическим вопросам Акакий Цомая
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Цомая объяснил, как экономический спад влияет на рост цен на товары в Грузии

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Темы:
Экономика Грузии (1487)
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Эксперт по экономическим вопросам Акакий Цомая считает, что в грузинской экономике происходят процессы, на которые не может влиять Национальный банк

Радио
Цомая объяснил, как экономический спад влияет на рост цен на товары в Грузии

Комитет по монетарной политике Национального банка Грузии ранее принял решение оставить ставку рефинансирования без изменений на уровне 8%.

"Сейчас в Грузии происходят фундаментальные процессы, на которые Нацбанк не может влиять. Если Центральный банк снизит процентную ставку, это вряд ли будет способствовать росту спроса, так как при экономическом спаде ни банки, ни хозяйства не хотят брать кредиты. В таком случае не растет спрос на товары и услуги и нет никакой необходимости в повышении импорта на продовольственные продукты, что вызвало бы обесценивание грузинской национальной валюты", – сказал Цомая в эфире радио Sputnik Грузия.

Дом Юстиции в столице Грузии, где расположены также Национальный банк и Министерство энергетики
© Sputnik / STRINGER
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По его мнению, в настоящее время снижается не только спрос, но и предложение.

"Уменьшение спроса вызывает снижение цен на продовольственные товары и услуги, а снижение предложения, наоборот, способствует увеличению цен на те же товары и услуги. И в этом контексте большую роль играет фактор неопределенности: трудно определить тот оптимальный уровень ставки процента, который обеспечит инфляционно-таргетированный уровень", – объяснил Цомая.

При этом он подчеркнул, что, оставляя ставку без изменения, все-таки можно сказать, что Нацбанк не ошибается, так как уровень инфляции постепенно снижается.

Национальный банк начал смягчать монетарную политику с апреля этого года после долгого периода ужесточения. Повышать ставку регулятор начал с сентября 2019 года для нейтрализации инфляционного давления, вызванного падением курса.

Купюры достоинством пятьдесят долларов и пятьдесят и сто лари
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Нацбанк Грузии продолжает поставлять доллары на валютный рынок

Ставка рефинансирования в период с сентября по декабрь выросла с 6,5% до 9%. Из-за угрозы распространения в Грузии коронавируса, власти страны с 21 марта 2020 года ввели карантин и комендантский час. Для стимулирования экономической активности Нацбанк с апреля в три этапа снизил основную ставку монетарной политики до 8%.

Ставка рефинансирования – это размер процента в годовом исчислении, который кредитные организации выплачивают Нацбанку за предоставленные им кредиты. Ставка является основным инструментом денежно-кредитной политики Национального банка и считается ориентиром для рыночных ставок в финансовом секторе.

Темы:
Экономика Грузии (1487)
Теги:
экономика, Грузия, Акакий Цомая


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