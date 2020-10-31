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Петре Мамрадзе - полилолог
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Мамрадзе: выборы в Грузии проходят спокойно и без серьезных эксцессов

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Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020: день голосования (30)
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Политолог Петре Мамрадзе считает, что парламентские выборы в Грузии проходят в спокойной обстановке и с соблюдением всех правил безопасности против распространения COVID-19

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Мамрадзе: выборы в Грузии проходят спокойно и без серьезных эксцессов

"Все очень спокойно, никаких эксцессов. И, похоже, в целом по Грузии, как сейчас объявляют по телеканалам, высокая степень участия. Многие идут на выборы, и это очень хорошо... Показывают разве что частичные эксцессы опять-таки в Марнеули. А там, как мы знаем, всегда кланы, которые борются за свое место под солнцем, и их не интересуют какие-то политические платформы, идеи. В некоторых частях Грузии такое имеется, чисто клановые столкновения. Но и там, по-моему, ничего особенного не происходит", – сказал Мамрадзе в интервью Sputnik Грузия.

Политолог считает положительным тот факт, что за процессом голосования следит большое количество наблюдателей, которые приехали в Грузию, несмотря на пандемию коронавируса. 

Парламентские выборы 2020. Избиратели принимают участие в голосовании
© Sputnik / STRINGER
Выборы в Грузии: как идет голосование - трансляция онлайн

В этом плане, по словам Мамрадзе, на участках соблюдены все меры безопасности: все носят маски, соблюдают дистанцию и дезинфицируют руки.

"Выдавали одноразовые ручки, которые при выходе бросаешь в контейнер, даже это соблюдено. Такого раньше не было. Думаю, риска заражения не существует. И это не будет толчок к тому, чтобы пандемия разрослась", – сказал политолог.

Сегодня жители Грузии избирают парламент десятого созыва.

За 150 мест в грузинском парламенте и право управлять страной ближайшие четыре года ведут бой 48 партий и два избирательных блока. Впервые выборы в стране проходят в условиях пандемии.

Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020: день голосования (30)
Теги:
Грузия, Парламентские выборы, Петре Мамрадзе


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