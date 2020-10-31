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Политолог Вахтанг Дзабирадзе
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Как выборы в Грузии повлияют на грузино-российские отношения – мнение политолога

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Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020: день голосования (37)
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https://sputnik-georgia.ru/radio/20201031/249877829/Kak-vybory-v-Gruzii-povliyayut-na-gruzino-rossiyskie-otnosheniya--mnenie-politologa.html

Аналитик Вахтанг Дзабирадзе считает, что грузино-российские отношения не сильно зависят от того, кто победит на парламентских выборах в Грузии

Радио
Как выборы в Грузии повлияют на грузино-российские отношения – мнение политолога

"Прямого влияния, разумеется, эти выборы на отношения Грузии с Россией не окажут. В случае, если "Грузинская мечта" останется у власти, и с большой вероятностью так и будет, не думаю, что в этом вопросе что-то изменится. Не думаю также, что появятся какие-то новые ожидания в грузино-российских отношениях. Ситуация останется такой, как сейчас. То есть торговые отношения будут, не думаю, что начнутся разговоры о восстановлении дипломатических отношений", – сказал Дзабирадзе в беседе со Sputnik Грузия.

Сегодня жители Грузии избирают парламент десятого созыва.

Парламентские выборы 2020. Избиратели принимают участие в голосовании
© Sputnik / STRINGER
Выборы в Грузии: как идет голосование - трансляция онлайн

В них принимают участие 48 партий и два блока. Избирателям предстоит выбрать 150 депутатов – 120 по пропорциональной системе и 30 – по мажоритарной. Избирательные участки действуют и за рубежом, за исключением некоторых стран.

Так, избирательные участки не будут открыты в России из-за отсутствия с 2008 года дипломатических отношений между двумя странами.

В этом году принять участие в парламентских выборах не смогут также и граждане Грузии, проживающие в Азербайджане, а также грузинские эмигранты в греческом городе Салоники – в Греции будут работать только три избирательных участка в Афинах.

Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020: день голосования (37)
Теги:
Грузино-российские отношения, Парламентские выборы, Грузия


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