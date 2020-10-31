Маисая оценил соблюдение правил безопасности на избирательных участках Грузии

Доктор политических наук Вахтанг Маисая отмечает, что все меры предосторожности в связи с пандемией коронавируса на избирательных участках были соблюдены

Радио Маисая оценил соблюдение правил безопасности на избирательных участках Грузии

"На участке, где я проголосовал, ситуация была спокойной и никаких эксцессов и проблем не возникло. Люди голосовали абсолютно спокойно. Была маленькая очередь. Все правила безопасности в связи с коронавирусом были соблюдены, так, как должно было быть. Все были в масках. Те, кто стоял в очереди, соблюдали дистанцию. Маску снимали до входа, чтобы сверить с удостоверением", – рассказал Маисая в беседе со Sputnik Грузия.

Сегодня жители Грузии избирают парламент десятого созыва.

За 150 мест в грузинском парламенте и право управлять страной ближайшие четыре года ведут бой 48 партий и два избирательных блока.

Впервые выборы в стране проходят в условиях пандемии. Поэтому на избирательных участках введен особый режим: абсолютно все должны находиться в масках и соблюдать дистанцию. Для большей безопасности избирателям выдают одноразовые ручки, которые они выбрасывают в специальные урны после голосования.