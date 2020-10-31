Сихарулидзе: нарушения, о которых говорят, не повлияют на результаты выборов

Политолог Арчил Сихарулидзе считает, что парламентские выборы в Грузии прошли успешно и международные партнеры признают их легитимными

Радио Сихарулидзе: нарушения, о которых говорят, не повлияют на результаты выборов

"Довольно-таки успешно прошли выборы, учитывая, какие были ожидания. Говорили о разборках и революции. Но что мы видим? Все сравнительно спокойно. Особых противостояний в регионах не было. Был случай в Глдани, один из таких важных. Но, если меня спросить, все произошло так, как я ожидал – тихо и мирно. Более того, думаю, что политическая оппозиция уже осознает, что "Грузинская мечта" получит больше 40%. Я лично считаю, что она получит 45% и останется при власти. Уже есть заявление и британского посла, который говорит, что все партии должны уважать результаты выборов", – заявил Сихарулидзе в интервью Sputnik Грузия.

По словам политолога, масштабных митингов не ожидается и оппозиция будет действовать, основываясь на заявлениях международных партнеров, которые, в свою очередь, признают выборы легитимными.

Сегодня жители Грузии избирают парламент десятого созыва.

За 150 мест в грузинском парламенте и право управлять страной ближайшие четыре года ведут бой 48 партий и два избирательных блока.

Наблюдатели неправительственных организаций и представители оппозиционных партий продолжают мониторинг выборов и фиксируют выявленные нарушения на избирательных участках.

По отчетам НПО, основными нарушениями на избирательных участках являются нарушение тайны голосования и активность так называемых координаторов у избирательных участков, которые регистрируют избирателей, пришедших на выборы.

Представители оппозиционных партий в числе серьезных нарушений называют организацию т. н. "каруселей", когда одни и те же люди голосуют на нескольких участках, и раздачу денег или продуктов тем избирателям, которые проголосовали за "Грузинскую мечту".