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Политолог, лектор Тбилисского государственного университета им. Джавахишвили Арчил Сихарулидзе
© Sputnik / Vladimir Umikashvili

Сихарулидзе: нарушения, о которых говорят, не повлияют на результаты выборов

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Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020: день голосования (67)
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Политолог Арчил Сихарулидзе считает, что парламентские выборы в Грузии прошли успешно и международные партнеры признают их легитимными

Радио
Сихарулидзе: нарушения, о которых говорят, не повлияют на результаты выборов

"Довольно-таки успешно прошли выборы, учитывая, какие были ожидания. Говорили о разборках и революции. Но что мы видим? Все сравнительно спокойно. Особых противостояний в регионах не было. Был случай в Глдани, один из таких важных. Но, если меня спросить, все произошло так, как я ожидал – тихо и мирно. Более того, думаю, что политическая оппозиция уже осознает, что "Грузинская мечта" получит больше 40%. Я лично считаю, что она получит 45% и останется при власти. Уже есть заявление и британского посла, который говорит, что все партии должны уважать результаты выборов", – заявил Сихарулидзе в интервью Sputnik Грузия.

Патрульная полиция
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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По словам политолога, масштабных митингов не ожидается и оппозиция будет действовать, основываясь на заявлениях международных партнеров, которые, в свою очередь, признают выборы легитимными.

Сегодня жители Грузии избирают парламент десятого созыва.

За 150 мест в грузинском парламенте и право управлять страной ближайшие четыре года ведут бой 48 партий и два избирательных блока.

Наблюдатели неправительственных организаций и представители оппозиционных партий продолжают мониторинг выборов и фиксируют выявленные нарушения на избирательных участках.

Зугдиди. Парламентские выборы 2020. Избиратели участвуют в голосовании. Девочка опускает бюллетень в урну
© Sputnik / STRINGER
Выборы в Грузии: как идет голосование - трансляция онлайн

По отчетам НПО, основными нарушениями на избирательных участках являются нарушение тайны голосования и активность так называемых координаторов у избирательных участков, которые регистрируют избирателей, пришедших на выборы.

Представители оппозиционных партий в числе серьезных нарушений называют организацию т. н. "каруселей", когда одни и те же люди голосуют на нескольких участках, и раздачу денег или продуктов тем избирателям, которые проголосовали за "Грузинскую мечту".

Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020: день голосования (67)
Теги:
Парламентские выборы, Грузия, Арчил Сихарулидзе


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