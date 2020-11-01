"У нас украли голоса" – Бурджанадзе о предварительных результатах выборов в парламент

Радио "У нас украли голоса" – Бурджанадзе об итогах предварительных результатов выборов

"Пока идет подсчет участков в Батуми, и, скорее всего, мы преодолеем барьер. Но и в этом случае я не собираюсь признавать легитимность выборов. Я не собираюсь торговаться из-за одного-двух мест в парламенте... Мы рассчитывали получить 4-5%. И не только рассчитывали. У нас был буквально пофамильно список тех людей, которые нас поддерживают, и они должны были составить минимум 4%. И дополнительно еще 1%, мы, конечно, считали, что это люди, которые сами, без нашей кампании придут и проголосуют за нас", – заявила Бурджанадзе Sputnik Грузия.

Тем не менее, Бурджанадзе признается, что у нее есть четкий план. По ее словам, практически весь политический спектр не доволен проведением выборов, поэтому не признает их легитимность, и, скорее всего, оппозиция потребует назначения повторных парламентских выборов.

По предварительным данным ЦИК после обработки голосов с 3 847 участков (90,56%), в парламент Грузии десятого созыва по итогам выборов попадают семь партий и два блока.