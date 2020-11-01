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Грузинский эксперт и политолог Рамаз Сакварелидзе
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Сакварелидзе прокомментировал оценки международных организаций по выборам в Грузии

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Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (634)
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https://sputnik-georgia.ru/radio/20201101/249896024/Sakvarelidze-prokommentiroval-otsenki-mezhdunarodnykh-organizatsiy-po-vyboram-v-Gruzii.html

Политолог Рамаз Сакварелидзе заявил, что парламентские выборы прошли в Грузии без серьезных нарушений

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Сакварелидзе: международные организации позитивно оценивают выборы в Грузии

"Международные наблюдатели сделали разные оценки и приветствовали, что в условиях пандемии Грузия смогла нормально организовать выборы. Этим хочу подчеркнуть, что оценка была с учетом всех конкретных реальных факторов, а не только чисто по формальным параметрам проведенных выборов. И с этой точки зрения выборы были оценены позитивно. То, что во всех выборах имеются определенные недостатки, не вызывает споров. Главное, чтобы уровень этих нарушений не давал бы повод усомниться в основных результатах", – заявил Сакварелидзе Sputnik Грузия.

По его словам, именно свобода выражения, намерения, желания избирателей является ключевым в этом процессе. Если эта свобода не ограничивалась, то все в порядке, независимо от того, сколько нарушений менее значимых элементов, добавил политолог.

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© Sputnik / STRINGER
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В воскресенье представители разных международных организаций высказали свое мнение о выборах в Грузии.

Так, бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (ОБСЕ/БДИПЧ) оценило парламентские выборы как свободные, но не безукоризненные, отметив, что, в целом, была соблюдена свобода выражения граждан. За ходом голосования в Грузии наблюдала делегация организации из 28 человек.

Парламентские выборы прошли в Грузии 31 октября. Выборы проходили по смешанной системе: 120 депутатов избирались по пропорциональной системе, а 30 – по мажоритарной. За 150 мандатов боролись 48 партий и два блока.

Явка составила 56,11%. По предварительным данным ЦИК, в парламент Грузии десятого созыва по итогам выборов попадают семь партий и два блока.

Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (634)
Теги:
Грузия, Парламентские выборы, Рамаз Сакварелидзе


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