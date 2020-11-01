Сакварелидзе прокомментировал оценки международных организаций по выборам в Грузии

Радио Сакварелидзе: международные организации позитивно оценивают выборы в Грузии

"Международные наблюдатели сделали разные оценки и приветствовали, что в условиях пандемии Грузия смогла нормально организовать выборы. Этим хочу подчеркнуть, что оценка была с учетом всех конкретных реальных факторов, а не только чисто по формальным параметрам проведенных выборов. И с этой точки зрения выборы были оценены позитивно. То, что во всех выборах имеются определенные недостатки, не вызывает споров. Главное, чтобы уровень этих нарушений не давал бы повод усомниться в основных результатах", – заявил Сакварелидзе Sputnik Грузия.

По его словам, именно свобода выражения, намерения, желания избирателей является ключевым в этом процессе. Если эта свобода не ограничивалась, то все в порядке, независимо от того, сколько нарушений менее значимых элементов, добавил политолог.

В воскресенье представители разных международных организаций высказали свое мнение о выборах в Грузии.

Так, бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (ОБСЕ/БДИПЧ) оценило парламентские выборы как свободные, но не безукоризненные, отметив, что, в целом, была соблюдена свобода выражения граждан. За ходом голосования в Грузии наблюдала делегация организации из 28 человек.

Парламентские выборы прошли в Грузии 31 октября. Выборы проходили по смешанной системе: 120 депутатов избирались по пропорциональной системе, а 30 – по мажоритарной. За 150 мандатов боролись 48 партий и два блока.

Явка составила 56,11%. По предварительным данным ЦИК, в парламент Грузии десятого созыва по итогам выборов попадают семь партий и два блока.