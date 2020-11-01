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Ника Читадзе, Политолог, Эксперт
Photo: courtesy of Nika Chitadze

Читадзе рассказал, с кем "Грузинская мечта" может сотрудничать в парламенте

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Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (636)
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Политолог Ника Читадзе прокомментировал результаты прошедших 31 октября парламентских выборов в Грузии

Радио
Читадзе рассказал, с кем "Грузинская мечта" может сотрудничать в парламенте

"Что касается возможного формирования правительства, то для этого "Грузинской мечте" нужно 76 мандатов. В этом случае она сможет сформировать правительство, хотя пока мы должны подождать, как будут развиваться события. Мы ждем реакцию со стороны международного сообщества, потому что решение ЦИК хоть и должно быть окончательным, но, с другой стороны, должны сделать комментарии и представить свои отчеты представители международных организаций. <…> "Грузинская мечта" может сотрудничать с "Альянсом патриотов", другие оппозиционные партии просто не будут этого делать. Под сотрудничеством я имею в виду формирование правительства", – сказал Читадзе в беседе со Sputnik Грузия.

Парламентские выборы прошли в Грузии 31 октября. Выборы проходили по смешанной системе: 120 депутатов избирались по пропорциональной системе, а 30 – по мажоритарной. За 150 мандатов боролись 48 партий и два блока.

Явка составила 56,11%. По предварительным данным ЦИК, в парламент Грузии десятого созыва по итогам выборов попадают семь партий и два блока.

Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (636)
Теги:
Парламентские выборы, Грузинская мечта, Ника Читадзе


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