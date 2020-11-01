Метревели: акции грузинской оппозиции могут стать перманентными, но не масштабными

Радио Метревели: акции грузинской оппозиции могут стать перманентными, но не масштабными

"Перманентную форму, возможно, акции и примут, но о каких-то масштабах невозможно говорить... Я вас уверяю, как обычно мы видим на протяжении нескольких лет, народ не пойдет за ними. Фактически мы видим на Руставели и на улице пар-активы проигравших партий. Мне трудно представить, почему и как должны протестовать люди, которые кроме самих себя никого не представляют и за которых проголосовали меньше 1% избирателей", – сказал Метревели в интервью Sputnik Грузия.

В воскресенье вечером несколько тысяч сторонников оппозиционных партий собрались у здания парламента в центре Тбилиси, требуя признать недействительными парламентские выборы 2020. Позже колонна протестующих двинулась к резиденции основателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили в районе Сололаки.

Демонстранты обещают собираться каждый день в 19:00, пока власти не назначат повторное голосование.

Согласно предварительным данным Центральной избирательной комиссии Грузии, в результате подсчета 100% голосов избирателей (пропорциональные списки) на парламентских выборах лидирует "Грузинская мечта". Правящая партия набрала 48,15%, а главная оппозиционная сила блок "Единое национальное движение - Сила в единстве" – 26,959%.

По последним данным, из 30 мажоритарных округов Грузии второй тур состоится во всех восьми округах Тбилиси, а также в девяти округах регионов.