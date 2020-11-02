Цинцадзе: в Грузии демократия лишь в зачаточном положении

Радио Цинцадзе: в Грузии демократия лишь в зачаточном положении

"Мечта" может создать коалицию, может взять на себя бремя единолично сформировать правительство, может произойти все что угодно. Но, конечно, сейчас управлять Грузией в этом положении, когда с одной стороной пандемия, с другой стороны – безработица и голод, – это не подарок" – сказал Цинцадзе в беседе со Sputnik Грузия.

Политолог также оценил проведение выборов и уровень демократии в стране.

"Демократия не рождается за один день, так что если бы любые выборы в Грузии прошли бы демократично в полном смысле этого слова, я бы удивился, ибо к демократии англичане шли три века, американцы шли 100 лет, а Европа – еще со времен великой французской революции. А у нас было всего 30 лет, и каких 30 лет: гражданской войны, переворотов и так далее. О какой демократии можно говорить? <…> Ну, можно сказать, что в зачаточном положении она", – заявил эксперт.

В Грузии 31 октября прошли парламентские выборы. По предварительным данным ЦИК после обработки голосов с 3 847 участков (90,56%), в парламент Грузии десятого созыва по итогам выборов попадают семь партий и два блока.

Правящая партия "Грузинская мечта" набирает 48,13% голосов, а оппозиционный блок "Сила в единстве", в состав которого входит партия "Единое национальное движение" – 26,8%. Тем не менее "Мечте" может не хватить депутатских мандатов, чтобы самостоятельно сформировать правительство. В таком случае оппозиция намеревается создать свое коалиционное правительство, а "Грузинская мечта" останется в меньшинстве.