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Сосо Цинцадзе
FB / Imeda Gogava

Цинцадзе: в Грузии демократия лишь в зачаточном положении

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Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (647)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/radio/20201102/249899186/Tsintsadze-v-Gruzii-demokratiya-lish-v-zachatochnom-polozhenii.html

Политолог Сосо Цинцадзе прокомментировал прошедшие 31 октября выборы в парламент Грузии и оценил уровень демократии в стране

Радио
Цинцадзе: в Грузии демократия лишь в зачаточном положении

"Мечта" может создать коалицию, может взять на себя бремя единолично сформировать правительство, может произойти все что угодно. Но, конечно, сейчас управлять Грузией в этом положении, когда с одной стороной пандемия, с другой стороны – безработица и голод, – это не подарок" – сказал Цинцадзе в беседе со Sputnik Грузия.

Политолог также оценил проведение выборов и уровень демократии в стране.

"Демократия не рождается за один день, так что если бы любые выборы в Грузии прошли бы демократично в полном смысле этого слова, я бы удивился, ибо к демократии англичане шли три века, американцы шли 100 лет, а Европа – еще со времен великой французской революции. А у нас было всего 30 лет, и каких 30 лет: гражданской войны, переворотов и так далее. О какой демократии можно говорить? <…> Ну, можно сказать, что в зачаточном положении она", – заявил эксперт.

Георгий Гахария
photo : Government of Georgia / FB
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В Грузии 31 октября прошли парламентские выборы. По предварительным данным ЦИК после обработки голосов с 3 847 участков (90,56%), в парламент Грузии десятого созыва по итогам выборов попадают семь партий и два блока.

Правящая партия "Грузинская мечта" набирает 48,13% голосов, а оппозиционный блок "Сила в единстве", в состав которого входит партия "Единое национальное движение" – 26,8%. Тем не менее "Мечте" может не хватить депутатских мандатов, чтобы самостоятельно сформировать правительство. В таком случае оппозиция намеревается создать свое коалиционное правительство, а "Грузинская мечта" останется в меньшинстве.

Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (647)
Теги:
Парламентские выборы, Грузия, Сосо Цинцадзе


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