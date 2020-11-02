Хмаладзе: отказ оппозиции от мандатов не повлияет на работу парламента Грузии

Эксперт по конституционным вопросам Вахтанг Хмаладзе пояснил, что произойдет, если оппозиция откажется от своих мандатов и не войдет в парламент

Радио Хмаладзе: отказ оппозиции от мандатов не повлияет на работу парламента Грузии

"В случае, если оппозиция откажется от мандатов, парламент будет работать без них. Проблема может возникнуть, но это спорный вопрос, только в том случае, если тех, кто сложит свои полномочия и уйдет из парламента, будет больше 50 человек. То есть, если количество членов парламента станет меньше ста", - заявил Хмаладзе Sputnik Грузия.

По его словам, в таком случае, встанет вопрос о том, обладает ли парламент достаточным кворумом для исполнения своих полномочий. Однако, такое развитие событий не сможет поставить в повестку дня необходимость проведения повторных выборов, так как вопрос не регулируется ни Конституцией, ни законом.

Некоторые оппозиционные лидеры, отказываются входить в новый парламент, требуя признать проведенные парламентские выборы недействительными. По их словам, выборы 31 октября 2020 года не были свободными, справедливыми и не отражают волю народа.

Согласно предварительным данным Центральной избирательной комиссии Грузии, в результате подсчета 100% голосов избирателей (пропорциональные списки) на парламентских выборах лидирует "Грузинская мечта". Правящая партия набрала 48,15%, а главная оппозиционная сила блок "Единое национальное движение - Сила в единстве" – 27,14%.

По последним данным, из 30 мажоритарных округов Грузии второй тур состоится во всех восьми округах Тбилиси, а также в девяти округах регионов.