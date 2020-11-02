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Вахтанг Хмаладзе
Photo: courtesy of Informational and political portal "Kvira"

Хмаладзе: отказ оппозиции от мандатов не повлияет на работу парламента Грузии

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Протесты в Грузии 2020: оппозиция не признает результаты парламентских выборов (9)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/radio/20201102/249907394/Khmaladze-otkaz-oppozitsii-ot-mandatov-ne-povliyaet-na-rabotu-parlamenta-Gruzii.html

Эксперт по конституционным вопросам Вахтанг Хмаладзе пояснил, что произойдет, если оппозиция откажется от своих мандатов и не войдет в парламент

Радио
Хмаладзе: отказ оппозиции от мандатов не повлияет на работу парламента Грузии

"В случае, если оппозиция откажется от мандатов, парламент будет работать без них. Проблема может возникнуть, но это спорный вопрос, только в том случае, если тех, кто сложит свои полномочия и уйдет из парламента, будет больше 50 человек. То есть, если количество членов парламента станет меньше ста", - заявил Хмаладзе Sputnik Грузия.

По его словам, в таком случае, встанет вопрос о том, обладает ли парламент достаточным кворумом для исполнения своих полномочий. Однако, такое развитие событий не сможет поставить в повестку дня необходимость проведения повторных выборов, так как вопрос не регулируется ни Конституцией, ни законом.

Акция оппозиции против итогов выборов у здания парламента. 01.11.2020
© Sputnik / STRINGER
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Некоторые оппозиционные лидеры, отказываются входить в новый парламент, требуя признать проведенные парламентские выборы недействительными. По их словам, выборы 31 октября 2020 года не были свободными, справедливыми и не отражают волю народа.

Согласно предварительным данным Центральной избирательной комиссии Грузии, в результате подсчета 100% голосов избирателей (пропорциональные списки) на парламентских выборах лидирует "Грузинская мечта". Правящая партия набрала 48,15%, а главная оппозиционная сила блок "Единое национальное движение - Сила в единстве" – 27,14%.

По последним данным, из 30 мажоритарных округов Грузии второй тур состоится во всех восьми округах Тбилиси, а также в девяти округах регионов.

Темы:
Протесты в Грузии 2020: оппозиция не признает результаты парламентских выборов (9)


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