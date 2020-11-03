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Политолог, заместитель генерального директора информационного агентства Trend Арзу Нагиев
© photo: Sputnik / Murad Orujov

Азербайджанский депутат оценил прошедшие в Грузии выборы

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Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (666)
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https://sputnik-georgia.ru/radio/20201103/249915192/Azerbaydzhanskiy-deputat-otsenil-proshedshie-v-Gruzii-vybory.html

Депутат Милли Меджлиса Арзу Нагиев отметил, что парламентские выборы прошли в Грузии в соответствии с законом

Радио
Азербайджанский депутат оценил прошедшие в Грузии выборы

"В ходе избирательного процесса не зафиксировано каких-либо нарушений. Мы стали свидетелями нормальных выборов. Активные и прозрачные выборы прошли также в Марнеульском и Гардабанском районах, где компактно проживают азербайджанцы. Азербайджано-грузинские отношения имеют стратегическое значение. Мы связаны экономически, политически, культурно и духовно. Считаю, что эти выборы послужат дальнейшему развитию азербайджано-грузинских отношений", – сказал Нагиев в эфире радио Sputnik Азербайджан.

В Грузии 31 октября состоялись парламентские выборы, в которых участвовали 48 партий и два избирательных блока.

Активисты оппозиции у здания парламента Грузии. 02.11.2020
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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По итогам выборов большую часть голосов получила правящая партия "Грузинская мечта" – 48,15% голосов. "Национальное движение – Сила в единстве" - 27,14%; "Европейская Грузия" – 3,78%; "Лело" – 3,15%; "Альянс патриотов" – 3,14%; "Стратегия Агмашенебели" – 3,15%; "Гирчи" – 2,89%; "Алеко Элисашвили - Граждане" – 1,33%; Лейбористская партия – 1%. Что касается остальных партий, то они получили менее одного процента голосов и не попали в парламент десятого созыва.

Парламентские выборы в Грузии проводились по смешанной системе – 120 депутатов парламента выбирают по партийным спискам (по пропорциональной системе), а 30 – из числа кандидатов, баллотирующихся в одномандатных избирательных округах (по мажоритарной системе).

Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (666)
Теги:
Парламентские выборы, выборы, Грузия


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