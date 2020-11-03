Азербайджанский депутат оценил прошедшие в Грузии выборы

Депутат Милли Меджлиса Арзу Нагиев отметил, что парламентские выборы прошли в Грузии в соответствии с законом

Радио Азербайджанский депутат оценил прошедшие в Грузии выборы

"В ходе избирательного процесса не зафиксировано каких-либо нарушений. Мы стали свидетелями нормальных выборов. Активные и прозрачные выборы прошли также в Марнеульском и Гардабанском районах, где компактно проживают азербайджанцы. Азербайджано-грузинские отношения имеют стратегическое значение. Мы связаны экономически, политически, культурно и духовно. Считаю, что эти выборы послужат дальнейшему развитию азербайджано-грузинских отношений", – сказал Нагиев в эфире радио Sputnik Азербайджан.

В Грузии 31 октября состоялись парламентские выборы, в которых участвовали 48 партий и два избирательных блока.

По итогам выборов большую часть голосов получила правящая партия "Грузинская мечта" – 48,15% голосов. "Национальное движение – Сила в единстве" - 27,14%; "Европейская Грузия" – 3,78%; "Лело" – 3,15%; "Альянс патриотов" – 3,14%; "Стратегия Агмашенебели" – 3,15%; "Гирчи" – 2,89%; "Алеко Элисашвили - Граждане" – 1,33%; Лейбористская партия – 1%. Что касается остальных партий, то они получили менее одного процента голосов и не попали в парламент десятого созыва.

Парламентские выборы в Грузии проводились по смешанной системе – 120 депутатов парламента выбирают по партийным спискам (по пропорциональной системе), а 30 – из числа кандидатов, баллотирующихся в одномандатных избирательных округах (по мажоритарной системе).