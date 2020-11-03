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Нодар Харшиладзе
photo: Centre for European and North Atlantic Affairs / FB

Харшиладзе: "Грузинская мечта" может пойти на уступки оппозиции

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Темы:
Протесты в Грузии 2020: оппозиция не признает результаты парламентских выборов (15)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/radio/20201103/249917569/Kharshiladze-Gruzinskaya-mechta-mozhet-poyti-na-ustupki-oppozitsii.html

Основатель "Центра стратегического анализа Грузии" (GSAC) Нодар Харшиладзе рассказал о шансах оппозиции, которая не признает результатов парламентских выборов и устраивает акции протеста, добиться своего

Радио
Харшиладзе: "Грузинская мечта" может пойти на уступки оппозиции

Грузинская оппозиция не признает результатов парламентских выборов, которые прошли в Грузии 31 октября, и обвиняет власти в массовых фальсификациях. Оппозиционные партии одна за другой отказались от мандатов в парламенте нового созыва. В Тбилиси и других городах страны начались акции протеста.

"Власти могут уступить. Может состоятся пересчет выборов, это учитывается законодательством, когда достают бюллетени, которые признали действительными и которые признали недействительными. Эти бюллетени пересчитываются заново, составляются протоколы, и там могут оказаться цифры, которые очень серьезно повлияют на баланс сил в парламенте. Это один сценарий", – рассказал Харшиладзе Sputnik Грузия.

Грузинская объединенная оппозиция на подписании меморандума
© Sputnik / Alex Shlamov
Обвинения и требования: обнародован меморандум грузинской оппозиции

Второй сценарий, по его словам, – это работа над делигитимацией выборов. Но добиться своего в этом случае оппозиции будет сложнее и времени уйдет больше, считает Харшиладзе.  

"Единство оппозиции и логическая системная работа всегда имеет смысл, и этим какого-то результата можно достичь. Власть боится повторения событий 20 июня, и это тоже на руку оппозиции, это даст им дополнительный аргумент, но только в том случае, если они смогут вывести достаточное количество людей", – отметил политолог.

По итогам парламентских выборов, в которых участвовали 48 партий и два избирательных блока, большую часть голосов получила правящая партия "Грузинская мечта" - 48,15% голосов. "Национальное движение - Сила в единстве" - 27,14%; "Европейская Грузия" - 3,78%; "Лело" - 3,15%; "Альянс патриотов" - 3,14%; "Стратегия Агмашенебели" - 3,15%; "Гирчи" - 2,89%; "Алеко Элисашвили - Граждане" - 1,33%; Лейбористская партия - 1%. Что касается остальных партий, то они получили менее одного процента голосов и не попали в парламент десятого созыва.

В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" считают недовольство оппозиции деструктивным, обвиняя в попытках дестабилизации и в искусственном обострении ситуации.

Темы:
Протесты в Грузии 2020: оппозиция не признает результаты парламентских выборов (15)
Теги:
Акции протеста, Парламентские выборы, Грузинская мечта


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