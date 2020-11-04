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Вице-президент Центра международного прогнозирования и исследований Ника Шенгелия
photo: Nika Shengelia / FB

Экономист: курс лари к доллару может достигнуть отметки 3,6 GEL/$1

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Экономика Грузии (1491)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/radio/20201104/249926813/Ekonomist-kurs-lari-k-dollaru-mozhet-dostignut-otmetki-36-GEL1.html

Вице-президент Центра международного прогнозирования и исследований Ника Шенгелия заявил, что теперь, помимо всего прочего, на курс лари действует политический фактор

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Экономист: курс лари к доллару может достигнуть отметки 3,6 GEL/$1

Чтобы стабилизировать валютный рынок, за семь месяцев Нацбанк провел уже 21 аукцион, на которых продал 709,65 миллиона долларов. Антирекорд лари был зафиксирован 27 марта 2020 года, когда национальная валюта опустилась до отметки 3,4842 GEL/$1.

"Когда в стране политически нестабильная ситуация, во-первых, инвесторы не хотят работать в Грузии. Они и так в последнее время мало это делали. Здесь еще действует фактор Нагорно-Карабахского конфликта. Вообще, в регионе сейчас такая ситуация, что ни один инвестор не зайдет в Грузию. Все это действует на курс лари. А интервенция Нацбанка, когда 1 ноября он продал 60 миллионов долларов, не помогла, и лари даже еще больше девальвировался", – рассказал Шенгелия Sputnik Грузия

Дом Юстиции - тут также расположены Нацбанк и Министерство энергетики. Современная архитектура
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Поддерживая лари: Нацбанк Грузии в очередной раз продал валюту

По словам Шенгелия, на курс лари действует и так называемый "сезонный фактор": импортеры принимают решение заранее купить доллары, чтобы к новому году завести в Грузию продовольственные товары.

"Все это оказывает сильное влияние и давление на курс лари по отношению к доллару. Если в ближайшие 2-3 недели не будет урегулирован политический вопрос, тогда смело можно сказать, что курс лари может дойти до отметки 3,60 GEL/$1. Это означает, что цены на товары и услуги еще сильнее вырастут", – отметил экономист.

Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 4 ноября в размере 3,2988 GEL/$1.

Темы:
Экономика Грузии (1491)


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