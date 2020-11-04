Экономист: курс лари к доллару может достигнуть отметки 3,6 GEL/$1

Вице-президент Центра международного прогнозирования и исследований Ника Шенгелия заявил, что теперь, помимо всего прочего, на курс лари действует политический фактор

Радио Экономист: курс лари к доллару может достигнуть отметки 3,6 GEL/$1

Чтобы стабилизировать валютный рынок, за семь месяцев Нацбанк провел уже 21 аукцион, на которых продал 709,65 миллиона долларов. Антирекорд лари был зафиксирован 27 марта 2020 года, когда национальная валюта опустилась до отметки 3,4842 GEL/$1.

"Когда в стране политически нестабильная ситуация, во-первых, инвесторы не хотят работать в Грузии. Они и так в последнее время мало это делали. Здесь еще действует фактор Нагорно-Карабахского конфликта. Вообще, в регионе сейчас такая ситуация, что ни один инвестор не зайдет в Грузию. Все это действует на курс лари. А интервенция Нацбанка, когда 1 ноября он продал 60 миллионов долларов, не помогла, и лари даже еще больше девальвировался", – рассказал Шенгелия Sputnik Грузия.

По словам Шенгелия, на курс лари действует и так называемый "сезонный фактор": импортеры принимают решение заранее купить доллары, чтобы к новому году завести в Грузию продовольственные товары.

"Все это оказывает сильное влияние и давление на курс лари по отношению к доллару. Если в ближайшие 2-3 недели не будет урегулирован политический вопрос, тогда смело можно сказать, что курс лари может дойти до отметки 3,60 GEL/$1. Это означает, что цены на товары и услуги еще сильнее вырастут", – отметил экономист.

Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 4 ноября в размере 3,2988 GEL/$1.