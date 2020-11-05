Меликян: Грузия после выборов будет придерживаться своей региональной политики

Эксперт по вопросам Грузии Джонни Меликян рассказал, могут ли измениться отношения между Грузией и ее соседями по итогам парламентских выборов в стране

Радио Меликян: Грузия после выборов будет придерживаться своей региональной политики

"Внешняя политика Грузии не менялась до 2012 года, после 2012, не изменится и после 2020 года. Единственное изменение, которое произошло с 2003 года, это то, что придя к власти "Грузинская мечта" начала прагматичный диалог с Россией. Оставаясь во власти, "Грузинская мечта" продолжит этот диалог", – сказал Меликян в эфире радио Sputnik Армения.

Эксперт напомнил, что еще во время предвыборной кампании лидеры правящей партии "Грузинская мечта" заявляли, что страна, возможно, к 2024 году подаст заявку на вступление в ЕС.

"Это подтверждает тот факт, что "Грузинская мечта" не будет менять основной вектор внешней политики, который нацелен на интеграцию в евроатлантические структуры, но, с другой стороны, будет активно вести диалог с Россией, чтобы решить свои политические вопросы. Отношения с соседями по региону будут такими же. Грузия имеет свою региональную политику, основная линия которой будет сохраняться", – заключил Меликян.

В Грузии 31 октября прошли парламентские выборы.

По итогам парламентских выборов, в которых участвовали 48 партий и два избирательных блока, большую часть голосов получила правящая партия "Грузинская мечта" – 48,15% голосов. "Национальное движение - Сила в единстве" – 27,14%; "Европейская Грузия" – 3,78%; "Лело" – 3,15%; "Альянс патриотов" – 3,14%; "Стратегия Агмашенебели" – 3,15%; "Гирчи" – 2,89%; "Алеко Элисашвили - Граждане" – 1,33%; Лейбористская партия – 1%. Что касается остальных партий, то они получили менее одного процента голосов и не попали в парламент десятого созыва.