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Вато Сургуладзе
© Sputnik / Alex Shlamov

Сургуладзе оценил возможную помощь студентов медучилищ в борьбе с коронавирусом

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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (72)
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https://sputnik-georgia.ru/radio/20201105/249938468/Surguladze-otsenil-vozmozhnuyu-pomosch-studentov-meduchilisch-v-borbe-s-koronavirusom.html

Эксперт по вопросам здравоохранения Вато Сургуладзе рассказал о перспективах переподготовки студентов медучилищ для пополнения резерва медиков в случае их дефицита во время пандемии

Радио
Сургуладзе оценил возможную помощь студентов медучилищ в борьбе с коронавирусом

В целях эффективного управления коронавирусом 1 844 студента старших курсов медицинских вузов Грузии прошли подготовку и в случае необходимости смогут помочь врачам ковид-клиник.

"Я никого не хочу обидеть, но их знания – это максимум теория, в лучшем случае. Практических знаний у них нет. Переподготовить их в течение недели, чтобы не было проблем, – это очень сложно. Другой вопрос, как их будут переподготавливать и кто. Тренинг имеет свои особенности. Сначала нужно провести претест, чтобы узнать, что они знают. Потом нужно провести тренинг, далее посттест, а затем проверить, чему студенты научились. А если тренинг проходит онлайн, то считайте, что они ничему не научатся и мы получим еще один кластер – инфицированных студентов", – заявил Сургуладзе в интервью Sputnik Грузия.

Врачи лечат пациента в клинике в Германии. Пандемия коронавируса COVID 19
© AP Photo / Matthias Schrader
Около двух тысяч студентов-медиков в Грузии готовы прийти на помощь врачам

Студенты проходят ускоренный курс обучения как онлайн, так и недистанционно. Недельный курс обучения полностью адаптирован к потребностям и задачам помощников медицинского персонала – студентов-добровольцев в процессе управления пандемией. Программа включает в себя различные направления и тематические лекции по управлению коронавирусом, включая личную безопасность медперсонала, ведение пациентов с COVID-19, эффективное общение в условиях пандемии, психосоциальную помощь инфицированным людям и установление контактов инфицированных.

В Грузии за последние два месяца значительно ухудшилась эпидемиологическая ситуация. Суточное количество инфицированных уже значительно превышает две тысячи человек, а общее число зараженных приблизилось к 50 тысячам. В стране переполнены больницы, и управлять вирусом Минздраву с каждым днем становится сложнее.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (72)
Теги:
Грузия, Коронавирус COVID-2019, Вато Сургуладзе


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