Сакварелидзе: акции протеста нужны Саакашвили, чтобы вернуться в Грузию

Радио Сакварелидзе: акции протеста нужны Саакашвили чтобы вернуться в Грузию

Ранее основанная Саакашвили бывшая правящая партия "Единое национальное движение" представила его в качестве кандидата в премьер-министры. Сразу после выборов Саакашвили заявил, что откажется от должности ради того, чтобы оппозиция могла договориться, так как не всех устраивает его кандидатура.

"Его отказ от премьерства имел какие-то локальные задачи, которые стоят перед ним на Украине. Думаю, что этот отказ был сфабрикован для украинских властей. Но если он сможет приехать в Грузию, а пока он этого боится, если повода для такой боязни у него не будет, вопрос его премьерства встанет снова. Что касается сплоченности оппозиции, за "Национальным движением" последовали другие партии, а само "Национальное движение" последовало за Саакашвили. Получилась такая цепь. Он должен идти до конца, потому что его не устраивают результаты выборов и парламентская жизнь его партии", – заявил Сакварелидзе в интервью Sputnik Грузия.

По его словам, от Саакашвили необходимо больше упорства, чтобы протесты продолжались. Единственный политик, кого устраивает этот протест, – это сам Саакашвили, всех остальных же устраивает то, что они получили в результате выборов, считает политолог.

У Саакашвили украинское гражданство, и он занимает должность главы исполнительного совета национального комитета реформ Украины. На родине он приговорен к двум тюремным срокам заочно, получив в общей сложности 6 лет, и в суде рассматриваются еще несколько дел против него.

В Грузии 31 октября состоялись выборы в парламент, согласно результатам которых правящая партия "Грузинская мечта" вновь получает парламентское большинство. Сейчас практически все оппозиционные партии сплотились и требуют признать результаты выборов недействительными. В связи с этим в эти выходные намечены акции протеста.