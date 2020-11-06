17:42 06 Ноября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0137
  • 100 RUB4.3756
  • USD3.4000
Поиск
Грузинский эксперт и политолог Рамаз Сакварелидзе
© Sputnik / Alexander Imedashvili

Сакварелидзе: акции протеста нужны Саакашвили, чтобы вернуться в Грузию

Радио
Получить короткую ссылку
Темы:
Протесты в Грузии 2020: оппозиция не признает результаты парламентских выборов (21)
6111
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/radio/20201106/249947758/Sakvarelidze-aktsii-protesta-nuzhny-Saakashvili-chtoby-vernutsya-v-Gruziyu.html

Политолог Рамаз Сакварелидзе считает, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который продолжает политическую карьеру на Украине, неспроста заявил об отказе от должности премьера Грузии

Радио
Сакварелидзе: акции протеста нужны Саакашвили чтобы вернуться в Грузию

Ранее основанная Саакашвили бывшая правящая партия "Единое национальное движение" представила его в качестве кандидата в премьер-министры. Сразу после выборов Саакашвили заявил, что откажется от должности ради того, чтобы оппозиция могла договориться, так как не всех устраивает его кандидатура.

"Его отказ от премьерства имел какие-то локальные задачи, которые стоят перед ним на Украине. Думаю, что этот отказ был сфабрикован для украинских властей. Но если он сможет приехать в Грузию, а пока он этого боится, если повода для такой боязни у него не будет, вопрос его премьерства встанет снова. Что касается сплоченности оппозиции, за "Национальным движением" последовали другие партии, а само "Национальное движение" последовало за Саакашвили. Получилась такая цепь. Он должен идти до конца, потому что его не устраивают результаты выборов и парламентская жизнь его партии", – заявил Сакварелидзе в интервью Sputnik Грузия.

Акция оппозиции против итогов выборов у здания парламента. 01.11.2020
© Sputnik / STRINGER
Протест оппозиции и фактор Саакашвили: быть ли революции в Грузии?

По его словам, от Саакашвили необходимо больше упорства, чтобы протесты продолжались. Единственный политик, кого устраивает этот протест, – это сам Саакашвили, всех остальных же устраивает то, что они получили в результате выборов, считает политолог.

У Саакашвили украинское гражданство, и он занимает должность главы исполнительного совета национального комитета реформ Украины. На родине он приговорен к двум тюремным срокам заочно, получив в общей сложности 6 лет, и в суде рассматриваются еще несколько дел против него.

В Грузии 31 октября состоялись выборы в парламент, согласно результатам которых правящая партия "Грузинская мечта" вновь получает парламентское большинство. Сейчас практически все оппозиционные партии сплотились и требуют признать результаты выборов недействительными. В связи с этим в эти выходные намечены акции протеста.

Темы:
Протесты в Грузии 2020: оппозиция не признает результаты парламентских выборов (21)
Теги:
Парламентские выборы, Грузия, Акции протеста, Михаил Саакашвили, Рамаз Сакварелидзе


Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости

Мультимедиа
Акция протеста после выборов в Портленде
В США вспыхнули протесты после выборов - фото
Оппозиция протестует в Кутаиси у здания окружной комиссии - видео
Оппозиция протестует в Кутаиси у здания окружной комиссии - видео
Президентские выборы в США – 2020 в реальном времени
Выборы президента США – результаты голосования в реальном времени
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться