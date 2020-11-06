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Политолог Айгул Исаева
photo: courtesy of Aygul Isaeva

Политолог рассказала об успехе кандидатов-азербайджанцев на выборах в Грузии

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Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (689)
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https://sputnik-georgia.ru/radio/20201106/249950257/Politolog-rasskazala-ob-uspekhe-kandidatov-azerbaydzhantsev-na-vyborakh-v-Gruzii.html

Три кандидата-азербайджанца победили на парламентских выборах, прошедших в Грузии 31 октября, рассказала политолог, доцент Международного Кавказского Университета Айгуль Исаева

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Политолог: результат выборов в Грузии не отразится на отношениях с Азербайджаном

"Три кандидата-азербайджанца победили в этих выборах. Два из них – были избраны от правящей партии "Грузинская мечта", а один – был избран от оппозиционной партии "Единое национальное движение" и получил место в парламенте по пропорциональному списку. Но пока не ясно, будет ли он представлен в парламенте, поскольку оппозиция заявила, что выборы были нелегитимными, и не признала их результаты", – отметила Исаева в эфире радио Sputnik Азербайджан.

По ее словам, история дружеских и братских отношений между азербайджанским и грузинским народом очень древняя и страны являются партнерами. Независимо от того, какая партия побеждает на выборах, отношения с Азербайджаном всегда были и будут на высоком уровне, заявила она.

В Грузии 31 октября состоялись выборы в парламент, согласно результатам которых правящая партия "Грузинская мечта" вновь получает парламентское большинство. Сейчас практически все оппозиционные партии сплотились и требуют признать результаты выборов недействительными. В связи с этим в эти выходные намечены акции протеста.

Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (689)
Теги:
Азербайджан, Грузия, Парламентские выборы


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