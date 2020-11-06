Политолог рассказала об успехе кандидатов-азербайджанцев на выборах в Грузии

Радио Политолог: результат выборов в Грузии не отразится на отношениях с Азербайджаном

"Три кандидата-азербайджанца победили в этих выборах. Два из них – были избраны от правящей партии "Грузинская мечта", а один – был избран от оппозиционной партии "Единое национальное движение" и получил место в парламенте по пропорциональному списку. Но пока не ясно, будет ли он представлен в парламенте, поскольку оппозиция заявила, что выборы были нелегитимными, и не признала их результаты", – отметила Исаева в эфире радио Sputnik Азербайджан.

По ее словам, история дружеских и братских отношений между азербайджанским и грузинским народом очень древняя и страны являются партнерами. Независимо от того, какая партия побеждает на выборах, отношения с Азербайджаном всегда были и будут на высоком уровне, заявила она.

В Грузии 31 октября состоялись выборы в парламент, согласно результатам которых правящая партия "Грузинская мечта" вновь получает парламентское большинство. Сейчас практически все оппозиционные партии сплотились и требуют признать результаты выборов недействительными. В связи с этим в эти выходные намечены акции протеста.