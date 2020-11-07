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Не верю!
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Не верю! Фейки о медицинских масках

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На фоне введения обязательного масочного режима возникают споры: правда ли, что, по данным ученых, заболевает больший процент тех, кто носит маски? Действительно ли в маске развиваются бактерии и собирается большое количество углекислого газа?

А воздухом, который мы выдыхаем - нельзя дышать? Отделяем правду от фейков

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Не верю! Фейки о медицинских масках

Какова доля правды в заявлениях о вреде масок? Когда маска совершенно не нужна, а когда без нее не обойтись? Выясняем вместе с заведующим кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии МГМУ имени И. М. Сеченова, академиком РАН Виталием Зверевым.

01:03 “В Германии ученые сказали, что заболевает больший процент тех, кто носит маски” - правда ли это

05:15 Фейк про “13-ти летнюю школьницу, которая умерла из-за того, что была вынуждена ехать в автобусе в маске”

06:10 Правда ли , что на маске развиваются вирусы и бактерии

07:45 “Под маской собирается просто лютое количество углекислого газа”: так ли это

09:15 “Воздух, выдыхаемый из легких, вообще непригоден для повторного вдыхания” ?

14:10 “Раздают бесплатные маски, пропитанные химикатом”: верить ли таким сообщениям

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