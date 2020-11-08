Мы все умрем. Сверхмощные лазеры: от онкотерапии до астрофизики

Например, решить проблему контролируемого термоядерного синтеза, создать звёздную плазму в лаборатории, провести точечную эффективную онкотерапию… И это далеко не всё!
Разобраться в теме помог ведущий научный сотрудник Института общей физики РАН, профессор Института лазерных и плазменных технологий НИЯУ МИФИ Сергей Попруженко.
Подкаст подготовлен в партнёрстве с НИЯУ МИФИ.
Мы уже говорили на похожие темы в прошлых эпизодах - например, про частицы сверхвысоких энергий или про мирное использование распада ядра и радиации.
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