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Мы все умрем. Но это не точно
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Мы все умрем. Сверхмощные лазеры: от онкотерапии до астрофизики

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Подкасты РИА (579)
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По шкале от карманной указки до светового меча из "Звёздных войн" самые современные лазеры находятся ближе ко второй половине спектра. Сверхмощные импульсные лазерные установки способны на многое

Например, решить проблему контролируемого термоядерного синтеза, создать звёздную плазму в лаборатории, провести точечную эффективную онкотерапию… И это далеко не всё!

Радио
Мы все умрем. Сверхмощные лазеры: от онкотерапии до астрофизики

Разобраться в теме помог ведущий научный сотрудник Института общей физики РАН, профессор Института лазерных и плазменных технологий НИЯУ МИФИ Сергей Попруженко.

Подкаст подготовлен в партнёрстве с НИЯУ МИФИ.

Мы уже говорили на похожие темы в прошлых эпизодах - например, про частицы сверхвысоких энергий или про мирное использование распада ядра и радиации.

Слушайте подкасты РИА Новости.

Темы:
Подкасты РИА (579)


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