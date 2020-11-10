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Васо Капанадзе - эксперт по международным вопросам
© Sputnik / Vladimir Umikashvili

Политолог: соглашение о перемирии остановит войну в Карабахе

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Темы:
Обострение в Нагорном Карабахе, вооруженные столкновения 2020 (178)
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https://sputnik-georgia.ru/radio/20201110/249993495/Politolog-soglashenie-o-peremirii-ostanovit-voynu-v-Karabakhe.html

Эксперт по международным вопросам Васо Капанадзе прокомментировал соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе

Радио
Политолог: соглашение о перемирии остановит войну в Карабахе

Девятого ноября президентом Азербайджанской Республики Алиевым, премьер-министром Республики Армения Пашиняном и президентом Российской Федерации Путиным подписано заявление о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта с 10 ноября 2020 года. Согласно заявлению, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы.

"Подписанное соглашение о перемирии между президентами Азербайджана, России и премьером Армении, видимо, все-таки остановит войну, которая длилась на протяжении последних двух месяцев в Нагорном Карабахе и вокруг Нагорного Карабаха. Это положительный фактор. Но, с другой стороны, в Армении это расценили как поражение и капитуляцию, и они выступают с протестами против Пашиняна. И, в принципе, наверно, определенная логика в их действиях есть", - заявил Капанадзе Sputnik Грузия.

Армянский солдат в Нагорном Карабахе
© photo: AFP 2020 / KAREN MINASYAN
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Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Баку и Ереван обвинили друг друга в обстрелах. Стороны неоднократно при международном посредничестве договаривались о начале действия режима прекращения огня, но боевые действия продолжались до сих пор.

Конфликт в регионе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В вооруженном противостоянии в 1992-1994 годах Баку потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики.

Темы:
Обострение в Нагорном Карабахе, вооруженные столкновения 2020 (178)


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