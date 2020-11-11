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Политолог Арчил Сихарулидзе
© Sputnik / Alex Shlamov

Политолог назвал причины срочного визита госсекретаря США в Грузию

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Темы:
Политическая жизнь Грузии (169)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/radio/20201111/250002933/Politolog-nazval-prichiny-srochnogo-vizita-gossekretarya-SShA-v-Gruziyu.html

Политолог Арчил Сихарулидзе рассказал о целях намеченного визита госсекретаря США Майка Помпео в Грузию

Радио
Политолог назвал причины срочного визита госсекретаря США в Грузию

Помпео прибудет в Грузию 17-18 ноября, анонсированы его встречи с премьер-министром Георгием Гахария, президентом Грузии Саломе Зурабишвили и с главой МИД Давидом Залкалиани.

"Этот визит, как я понимаю, не был намечен. Это такой форс-мажор, который, мне кажется, в первую очередь связан с тем, что Россия усилила свое доминирование на Южном Кавказе. Это так воспринимается на Западе. А также он собирается приехать и четко дать понять всем в Грузии, что сейчас не время устраивать в стране бардак", – сказал Сихарулидзе в беседе со Sputnik Грузия.

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© Sputnik / Seyran Baroyan
Помпео в Грузии встретят акциями протеста? Планы оппозиции и ответ МИД

В рамках визита запланировано рассмотрение вопросов Хартии стратегического партнерства между Грузией и США и перспектива развития сотрудничества в сферах обороны, безопасности, торговли, экономики, демократии, образования, культурного обмена и контактов между народами. Кроме того, стороны рассмотрят вопросы безопасности Грузии и региона и сотрудничество между странами для укрепления региональной и международной безопасности.

Визит госсекретаря будет проходить на фоне политического кризиса в Грузии – оппозиция не признает итоги прошедших 31 октября парламентских выборов и требует нового голосования, в стране проходят акции протеста. Американская дипмиссия и европейские дипломаты призывают стороны к диалогу и выразили готовность стать посредниками между сторонами.

Темы:
Политическая жизнь Грузии (169)
Теги:
Грузия, Майк Помпео, Арчил Сихарулидзе


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