Политолог назвал причины срочного визита госсекретаря США в Грузию

Радио Политолог назвал причины срочного визита госсекретаря США в Грузию

Помпео прибудет в Грузию 17-18 ноября, анонсированы его встречи с премьер-министром Георгием Гахария, президентом Грузии Саломе Зурабишвили и с главой МИД Давидом Залкалиани.

"Этот визит, как я понимаю, не был намечен. Это такой форс-мажор, который, мне кажется, в первую очередь связан с тем, что Россия усилила свое доминирование на Южном Кавказе. Это так воспринимается на Западе. А также он собирается приехать и четко дать понять всем в Грузии, что сейчас не время устраивать в стране бардак", – сказал Сихарулидзе в беседе со Sputnik Грузия.

В рамках визита запланировано рассмотрение вопросов Хартии стратегического партнерства между Грузией и США и перспектива развития сотрудничества в сферах обороны, безопасности, торговли, экономики, демократии, образования, культурного обмена и контактов между народами. Кроме того, стороны рассмотрят вопросы безопасности Грузии и региона и сотрудничество между странами для укрепления региональной и международной безопасности.

Визит госсекретаря будет проходить на фоне политического кризиса в Грузии – оппозиция не признает итоги прошедших 31 октября парламентских выборов и требует нового голосования, в стране проходят акции протеста. Американская дипмиссия и европейские дипломаты призывают стороны к диалогу и выразили готовность стать посредниками между сторонами.