Арешидзе: Россия получила новую головную боль в виде Турции

Эксперт по международным вопросам Мамука Арешидзе считает, что соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе и размещение там российских миротворцев является успехом России на Южном Кавказе

Радио Арешидзе: Россия получила головную боль в виде Турции

"Россия смогла в принципе нивелировать роль Минской группы, и исходя из этого роль Франции и США в решении вопроса Карабаха, и сама стала доминантам в этом вопросе. С другой стороны, она получила головную боль в виде Турции, которая обязательно будет участвовать в миротворческом процессе и будет создавать на территории Азербайджана свою военную базу. По крайней мере, такие планы существуют", – сказал Арешидзе в интервью Sputnik Грузия.

По мнению эксперта, всем трем странам региона придется перестраиваться под новые геополитические вызовы. Арешидзе также выразил мнение, что во время таких геополитических тектонических волнений политическая элита в Грузии должна сделать акцент на внешнюю политику и создавать новые форматы отношений с соседями.

Девятого ноября президентом Азербайджанской Республики Алиевым, премьер-министром Республики Армения Пашиняном и президентом Российской Федерации Путиным подписано заявление о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта с 10 ноября 2020 года. Согласно заявлению, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы.

Жители Армении восприняли это как поражение, начав массовые протесты и беспорядки, в Азербайджане же напротив – всеобщее ликование.