Арешидзе: Россия получила новую головную боль в виде Турции

"Россия смогла в принципе нивелировать роль Минской группы, и исходя из этого роль Франции и США в решении вопроса Карабаха, и сама стала доминантам в этом вопросе. С другой стороны, она получила головную боль в виде Турции, которая обязательно будет участвовать в миротворческом процессе и будет создавать на территории Азербайджана свою военную базу. По крайней мере, такие планы существуют", – сказал Арешидзе в интервью Sputnik Грузия.

По мнению эксперта, всем трем странам региона придется перестраиваться под новые геополитические вызовы. Арешидзе также выразил мнение, что во время таких геополитических тектонических волнений политическая элита в Грузии должна сделать акцент на внешнюю политику и создавать новые форматы отношений с соседями.