Политолог: Саакашвили не специалист по революциям, как все считают

Политолог Рамаз Сакварелидзе рассказал, есть ли вероятность развития в Грузии революционного сценария после парламентских выборов, результатами которых недовольна оппозиция

Радио Политолог: Саакашвили не специалист по революциям, как все считают

"Все считают, что Саакашвили специалист по революции, раз он в 2003 году пришел к власти с помощью нее. Как раз сейчас мы увидели, что он не знает, как делать революцию. Тогда ее делали другие, а он лишь выполнял роль революционера. Он не был полководцем этой революции, а был солдатом. А требовать от солдата руководить войной в качестве главнокомандующего – это ошибка, потому что у главнокомандующего иной интеллектуальный и профессиональный ресурс", – заявил Сакварелидзе в интервью Sputnik Грузия.

В Грузии 31 октября прошли парламентские выборы.

По итогам парламентских выборов, в которых участвовали 48 партий и два избирательных блока, большую часть голосов получила правящая партия "Грузинская мечта" – 48,22% голосов. "Национальное движение - Сила в единстве" – 27,18%; "Европейская Грузия" – 3,79%; "Лело" – 3,16%; "Альянс патриотов" – 3,14%; "Стратегия Агмашенебели" – 3,15%; "Гирчи" – 2,89%; "Алеко Элисашвили - Граждане" – 1,33%; "Лейбористская партия" – 1%. Что касается остальных партий, то они получили менее одного процента голосов и не попали в парламент десятого созыва.

Недовольная итогами голосования оппозиция обвиняет власти в массовых фальсификациях. Оппозиционные партии одна за другой отказались от мандатов в парламенте нового созыва. В Тбилиси и других городах страны начались акции протеста.

В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" считают недовольство оппозиции деструктивным, обвиняя в попытках дестабилизации и в искусственном обострении ситуации.