Дзабирадзе: переговоры "Мечты" и оппозиции могут пройти с участием западных партнеров

Аналитик Вахтанг Дзабирадзе считает, что выход из политического кризиса в переговорах между правящей партией "Грузинская мечта" и оппозицией есть

Радио Дзабирадзе: переговоры "Мечты" и оппозиции могут пройти с участием западных партнеров

"Оппозиция, наверное, сядет за стол переговоров. Другой вопрос, какой из этого мы получим результат. Ни одна из сторон не откажется от переговоров, но если оппозиция сначала будет ставить условия и заявлять, что, если их не выполнят, никто не согласится на разговор, так не пойдет. Переговоры нужны для того, чтобы, во-первых, определить темы для разговора, а потом начать обсуждать вопросы, в которых можно достичь компромисса", – сказал Дзабирадзе в беседе со Sputnik Грузия.

По его словам, возможно, в переговорах будет использован формат, который был раньше, с четверкой западных партнеров – послами Германии, Евросоюза, Франции и США.

В Грузии 31 октября прошли парламентские выборы.

Недовольная итогами голосования оппозиция обвиняет власти в массовых фальсификациях. Оппозиционные партии одна за другой отказались от мандатов в парламенте нового созыва. В Тбилиси и других городах страны начались акции протеста.

Таким образом, правящая партия "Грузинская мечта" столкнулась с новой возможной реальностью, когда она будет одна в парламенте с 76 депутатами, набрав 48,22%.

Этот расклад не устраивает международных партнеров Грузии, которые в один голос отмечают, что, несмотря на определенные проблемы, парламентские выборы были свободными и конкурентными. Они призвали стороны к диалогу и выразили готовность стать посредниками между сторонами.

И в правящей партии, и в оппозиции к переговорам готовы, но видение диалога у них абсолютно разное.