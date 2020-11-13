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Вато Сургуладзе
© Sputnik / Alex Shlamov

Сургуладзе: медработники в Грузии вынуждены подрабатывать из-за низких зарплат

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Темы:
Социальная сфера в Грузии (319)
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https://sputnik-georgia.ru/radio/20201113/250030945/Surguladze-iz-za-nizkoy-zarplaty-medrabotniki-Gruzii-rabotayut-srazu-v-neskolkikh-mestakh.html

Эксперт по вопросам здравоохранения Вато Сургуладзе рассказал об условиях работы грузинских медиков и поприветствовал решение Минздрава повысить зарплату некоторым работникам клиник

Радио
Сургуладзе: из-за низкой зарплаты медработники Грузии работают в нескольких местах

По словам эксперта, средняя зарплата медсестры в Грузии колеблется от 300 до 500 лари. Чуть больше получают те, кто работает в операционных, а у санитаров зарплата и того меньше.

"Недавно читал очень интересное объявление о работе: требовалась медсестра для семи круглосуточных дежурств в месяц, зарплата 280 лари. А потом мы удивляемся, почему после 24-часового дежурства они идут на другую работу. Даже в СССР было принято отдыхать три дня после круглосуточного дежурства. Работать на второй день после дежурства просто нельзя, качество упадет, и в результате медики могут допустить такую ошибку, что пациент умрет", – рассказал Сургуладзе Sputnik Грузия.

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photo : Irakli Garibashvili / FB
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Как отмечает эксперт, министерство здравоохранения несколько лет назад запретило работникам реанимационного отделения работать где-то еще, помимо основной работы, но на практике все происходит совсем иначе.

В начале октября в Минздраве Грузии заявили, что представителям медицинской сферы, включенным в управлении коронавирусом, повысят зарплату на 50%. Соответствующее постановление было принято правительством.

Темы:
Социальная сфера в Грузии (319)
Теги:
Зарплата, Коронавирус COVID-2019, медицина, Грузия, Вато Сургуладзе


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