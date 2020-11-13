Сургуладзе: медработники в Грузии вынуждены подрабатывать из-за низких зарплат

Радио Сургуладзе: из-за низкой зарплаты медработники Грузии работают в нескольких местах

По словам эксперта, средняя зарплата медсестры в Грузии колеблется от 300 до 500 лари. Чуть больше получают те, кто работает в операционных, а у санитаров зарплата и того меньше.

"Недавно читал очень интересное объявление о работе: требовалась медсестра для семи круглосуточных дежурств в месяц, зарплата 280 лари. А потом мы удивляемся, почему после 24-часового дежурства они идут на другую работу. Даже в СССР было принято отдыхать три дня после круглосуточного дежурства. Работать на второй день после дежурства просто нельзя, качество упадет, и в результате медики могут допустить такую ошибку, что пациент умрет", – рассказал Сургуладзе Sputnik Грузия.

Как отмечает эксперт, министерство здравоохранения несколько лет назад запретило работникам реанимационного отделения работать где-то еще, помимо основной работы, но на практике все происходит совсем иначе.

В начале октября в Минздраве Грузии заявили, что представителям медицинской сферы, включенным в управлении коронавирусом, повысят зарплату на 50%. Соответствующее постановление было принято правительством.