Читадзе: говорить об успешности переговоров оппозиции с властями пока не приходится

Радио Читадзе: говорить об успешности переговоров оппозиции с властями пока не приходится

Первая встреча власти и оппозиции прошла в доме посла США в Грузии, где также присутствовал и представитель миссии ЕС. Оба дипломата уже не раз призывали стороны к диалогу, чтобы Грузия могла вернуться из режима уличных акций протеста в режим работы парламента.

"Пока очень трудно делать какие-то выводы. На данном этапе ни оппозиция, ни власти не идут на уступки. Имею в виду отказ оппозиции от входа в парламент и заявления властей о том, что итоги выборов не подлежат сомнениям. Лед тронулся, но пока не ожидаемо достижение компромиссов. Хотя при участии западных партнеров есть возможность, что в конце концов какой-то консенсус может быть достигнут, пока на данном этапе это не предвидится", – заявил Читадзе в беседе со Sputnik Грузия.

В Грузии 31 октября прошли парламентские выборы.

Недовольная итогами голосования оппозиция обвиняет власти в массовых фальсификациях. Оппозиционные партии одна за другой отказались от мандатов в парламенте нового созыва. В Тбилиси и других городах страны начались акции протеста.