23:41 13 Ноября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.8888
  • 100 RUB4.2885
  • USD3.2914
Поиск
Ника Читадзе, Политолог, Эксперт
Photo: courtesy of Nika Chitadze

Читадзе: говорить об успешности переговоров оппозиции с властями пока не приходится

Радио
Получить короткую ссылку
Темы:
Протесты в Грузии 2020: оппозиция не признает результаты парламентских выборов (76)
65 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/radio/20201113/250032789/Chitadze-govorit-ob-uspeshnosti-peregovorov-oppozitsii-s-vlastyami-poka-ne-prikhoditsya.html

Политолог Ника Читадзе прокомментировал первые переговоры правящей партии "Грузинская мечта" и восьми оппозиционных партий на фоне политического кризиса в стране

Радио
Читадзе: говорить об успешности переговоров оппозиции с властями пока не приходится

Первая встреча власти и оппозиции прошла в доме посла США в Грузии, где также присутствовал и представитель миссии ЕС. Оба дипломата уже не раз призывали стороны к диалогу, чтобы Грузия могла вернуться из режима уличных акций протеста в режим работы парламента.

Акция протеста оппозиции у здания окружной избирательной комиссии в районе Сабуртало 11 ноября 2020 года
© Sputnik / STRINGER
Лед тронулся: оппозиция и власть Грузии начали переговоры

"Пока очень трудно делать какие-то выводы. На данном этапе ни оппозиция, ни власти не идут на уступки. Имею в виду отказ оппозиции от входа в парламент и заявления властей о том, что итоги выборов не подлежат сомнениям. Лед тронулся, но пока не ожидаемо достижение компромиссов. Хотя при участии западных партнеров есть возможность, что в конце концов какой-то консенсус может быть достигнут, пока на данном этапе это не предвидится", – заявил Читадзе в беседе со Sputnik Грузия

В Грузии 31 октября прошли парламентские выборы.

Недовольная итогами голосования оппозиция обвиняет власти в массовых фальсификациях. Оппозиционные партии одна за другой отказались от мандатов в парламенте нового созыва. В Тбилиси и других городах страны начались акции протеста.

Темы:
Протесты в Грузии 2020: оппозиция не признает результаты парламентских выборов (76)
Теги:
Ника Читадзе


Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости

Мультимедиа
Болельщики. Матч между сборными Грузии и Македонии по футболу при пустых трибунах на стадионе Динамо Арена
Вкус победы и горечь поражения: Македония радуется, Грузия переживает - фото
Россия вводит санкции против Германии и Франции из-за ситуации с Навальным
Россия вводит санкции против Германии и Франции из-за ситуации с Навальным
Коронавирус в Грузии: главное за октябрь
Коронавирус в Грузии: главное за октябрь
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться