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Правда тела
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"Правда тела". Как начать тренировки и не возненавидеть их

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Темы:
Подкасты РИА (582)
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"C понедельника начинаю новую жизнь!" – а в пятницу жизнь уже снова "старая". Тренировки не вписываются в рабочий график, слишком резкий старт (с длинных дистанций и непосильных нагрузок в спортзале) или просто – не любовь к физкультуре с раннего детства

Как итог – разочарование или даже травмы. Как начать тренироваться и получать от этого кайф?

Радио
"Правда тела". Как начать тренировки и не возненавидеть их

Стоит ли делать 10 приседаний, пока варите суп, или лучше купить готовый ужин и мчаться в зал? Если болят мышцы – это хорошо? Сколько минут достаточно тренироваться новичку и как понять, что именно делать? Разбираемся с куратором основного онлайн-курса Sekta Evolution в Школе идеального тела Sekta Натальей Илюшко.

01:10 С чего начать тренировки

01:55 Как ошибки часто совершают при старте

03:00 Почему нужно повышать бытовую активность и как это сделать

04:20 Что делать людям, которые не любят спорт

06:05 "Нужно начинать спорт с маленьких шагов"

07:09 Как быть, если у вас больная спина или колени

12:03 Боль – это хорошо или плохо? Как правильно относиться к болевому синдрому

13:05 Нужно ли дожидаться, когда боль пройдет, чтобы тренироваться дальше

13:32 Почему важно не "сачковать" на разминке и заминке

18:50 Как понять, что нагрузка оптимальная

19:43 Сколько по времени должна длиться тренировка.

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Темы:
Подкасты РИА (582)


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