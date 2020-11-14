"Правда тела". Как начать тренировки и не возненавидеть их

Как итог – разочарование или даже травмы. Как начать тренироваться и получать от этого кайф?
Стоит ли делать 10 приседаний, пока варите суп, или лучше купить готовый ужин и мчаться в зал? Если болят мышцы – это хорошо? Сколько минут достаточно тренироваться новичку и как понять, что именно делать? Разбираемся с куратором основного онлайн-курса Sekta Evolution в Школе идеального тела Sekta Натальей Илюшко.
01:10 С чего начать тренировки
01:55 Как ошибки часто совершают при старте
03:00 Почему нужно повышать бытовую активность и как это сделать
04:20 Что делать людям, которые не любят спорт
06:05 "Нужно начинать спорт с маленьких шагов"
07:09 Как быть, если у вас больная спина или колени
12:03 Боль – это хорошо или плохо? Как правильно относиться к болевому синдрому
13:05 Нужно ли дожидаться, когда боль пройдет, чтобы тренироваться дальше
13:32 Почему важно не "сачковать" на разминке и заминке
18:50 Как понять, что нагрузка оптимальная
19:43 Сколько по времени должна длиться тренировка.
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