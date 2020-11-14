Не верю! Допинг, подставные матчи, контракты с армией: фейки и киберспорт

Как не потерять деньги на турнирах и ставках в киберспорте?
Разбираемся в теме вместе с президентом Федерации компьютерного спорта России и бывшим киберспортсменом Дмитрием Смитом.
0:57 - темы выпуска: какие заблуждения, фейки и мифы мы будем обсуждать.
2:16 - "В России киберспорта нет": почему такое заблуждение живо до сих пор?
4:55 - "Агрессивный задохлик": мифы и правда о здоровье, психике и подготовке киберспортсменов.
12:19 - Правда ли, что вооруженные силы хотят привлекать геймеров, чтобы они управляли боевой техникой?
16:50 - Могут ли игроки в автосимуляторы тягаться с реальными гонщиками?
19:29 - "Американские, китайские и корейские фамилии": русских игроков нет на мировой киберарене?
24:31 - "Заработал больше, чем Месси": мифы о заработках киберспортсменов.
28:00 - Есть ли в киберспорте допинг?
30:56 - Подмена игроков, читерство, подглядывания: как игроки жульничают на турнирах.
36:15 - "На меня давят, угрожают, просят, предлагают $10 000, чтобы я этот матч слил": договорные матчи и махинации со ставками.
40:17 - Киберспорт – не для всех? Правда о пороге входа в профессиональный киберспорт.
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