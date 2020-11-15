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Это надолго
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"Это надолго": что сделать, чтобы дети меньше простужались?

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Что нужно знать родителям, чтобы пережить осень с детьми? Как "укрепить" иммунитет дошкольника и почему частые сопли — это нормально? Что делать с аденоидами? В чём вред "полезных трав" и растительных препаратов?

Спасут ли от частых простуд иммуномодуляторы, увлажнители воздуха, витамин D и закаливание? Разбираем (не)мифы о детском иммунитете.

Радио
"Это надолго": что сделать, чтобы дети меньше простужались?

Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" записали инструкцию, в которой рассказываем, как родителям стоически перенести частые простуды детей. Потому что многим знакома ситуация: только выздоровели, пошли в сад и снова что-то подхватили.

Об этом Настя и Лина говорят с педиатром, пульмонологом и сторонницей доказательной медицины Еленой Орловой.

А ещё разобрали для вас самые распространенные мифы об анализах, которые назначаются детям.

2:20 Что нужно знать родителям, чтобы пережить осень, минимизируя количество простудных заболеваний

6:30 Как реагировать на сопли (спойлер: ловить дзен)

8:00 Как определить, что ваш ребёнок относится к "часто болеющим"

9:00 "А если болеет редко, это плохо и иммунитет не нагружается?"

10:25 Несколько слов об аденоидах

11:40 Что делать, если ребёнку часто назначают антибиотики?

13:05 Как укрепить детский иммунитет?

14:00 Надо ли принимать в межсезонье витамин D?

16:40 "Попей травок": о скрытом вреде растительных препаратов, "укрепляющих" иммунитет

19:00 "Закаливание укрепит иммунитет" и что об этом говорит наука

21:30 Спасёт ли увлажнитель воздуха в квартире от частых простуд?

23:15 Орошение слизистой оболочки носа солёной водой поможет не болеть?

25:00 Зависимость от сосудосуживающих капель: как быть?

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Подкасты РИА (584)


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