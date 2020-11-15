"Это надолго": что сделать, чтобы дети меньше простужались?

Спасут ли от частых простуд иммуномодуляторы, увлажнители воздуха, витамин D и закаливание? Разбираем (не)мифы о детском иммунитете.
Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" записали инструкцию, в которой рассказываем, как родителям стоически перенести частые простуды детей. Потому что многим знакома ситуация: только выздоровели, пошли в сад и снова что-то подхватили.
Об этом Настя и Лина говорят с педиатром, пульмонологом и сторонницей доказательной медицины Еленой Орловой.
А ещё разобрали для вас самые распространенные мифы об анализах, которые назначаются детям.
2:20 Что нужно знать родителям, чтобы пережить осень, минимизируя количество простудных заболеваний
6:30 Как реагировать на сопли (спойлер: ловить дзен)
8:00 Как определить, что ваш ребёнок относится к "часто болеющим"
9:00 "А если болеет редко, это плохо и иммунитет не нагружается?"
10:25 Несколько слов об аденоидах
11:40 Что делать, если ребёнку часто назначают антибиотики?
13:05 Как укрепить детский иммунитет?
14:00 Надо ли принимать в межсезонье витамин D?
16:40 "Попей травок": о скрытом вреде растительных препаратов, "укрепляющих" иммунитет
19:00 "Закаливание укрепит иммунитет" и что об этом говорит наука
21:30 Спасёт ли увлажнитель воздуха в квартире от частых простуд?
23:15 Орошение слизистой оболочки носа солёной водой поможет не болеть?
25:00 Зависимость от сосудосуживающих капель: как быть?
Слушайте подкасты РИА Новости.