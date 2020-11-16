19:03 16 Ноября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.8961
  • 100 RUB4.2581
  • USD3.2951
Поиск
Васо Капанадзе - эксперт по международным вопросам
© Sputnik / Vladimir Umikashvili

Политолог: причина визита Помпео в Грузию - политические процессы в регионе

Радио
Получить короткую ссылку
Темы:
Внешняя политика Грузии (558)
11501
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/radio/20201116/250060161/Politolog-prichina-vizita-Pompeo-v-Gruziyu---politicheskie-protsessy-v-regione.html

Эксперт по международным вопросам Васо Капанадзе рассказал о целях намеченного визита госсекретаря США Майка Помпео в Грузию

Радио
Политолог: причина визита Помпео в Грузию - политические процессы в регионе

Визит Помпео запланирован 17-18 ноября. Анонсированы встречи на высоком уровне, в том числе с премьер-министром Георгием Гахария и президентом Грузии Саломе Зурабишвили.

"Визит Майка Помпео во второй половине ноября будет важным визитом для дальнейшего укрепления грузино-американских отношений, поскольку США являются стратегическим партнером для Грузии. Хотя, думаю, что этот визит обусловлен теми процессами, которые происходят в нашем регионе, на Южном Кавказе в том плане, что изменился статус-кво в Нагоном Карабахе", - заявил Капанадзе в интервью Sputnik Грузия.

© photo: Sputnik / Alexey Vitvitsky
В ходе визита в Грузию Помпео вновь подтвердит поддержку США

Он отметил, что начался переброс миротворческих сил России и тем самым Россия еще больше укрепляет свои позиции на Южном Кавказе.

"И видимо эти процессы станут предметом разговора между Майком Помпео и грузинскими руководителями", - считает Капанадзе.

По мнению эксперта, приезд Помпео не сыграет роль в проведении второго тура парламентских выборов, поскольку он приезжает за четыре дня до голосования. Тем не менее, Капанадзе считает, что речь о том, чтобы выборы прошли без эксцессов, все-таки будет, а также будет затронута тема участия оппозиционных партий во втором туре.

Гиги Угулава. Акция протеста оппозиции у здания парламента Грузии 9 ноября 2020 года
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Грузинская оппозиция донесет свой голос до госсекретаря США безмолвной акцией

"Достаточно остро стоит вопрос о том, чтобы хотя бы одна партия или больше изменили свою позицию и вошли в парламент, чтобы не оставлять "Грузинскую мечту" в одиночестве в будущем парламенте", - подчеркнул Капанадзе.

Американский дипломат приедет в Грузию в рамках большого турне - в его ближайшем расписании значатся такие страны, как Франция, Турция, Израиль, Катар, Объединенные Арабские Эмираты, а также Саудовская Аравия. Как заявил сам Помпео на брифинге в Госдепе, темы разговора в каждой стране будут разными.

Темы:
Внешняя политика Грузии (558)


Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости

Мультимедиа
Элгуджа Лобжанидзе и Андре Калисир. Матч между сборными Грузии и Армении по футболу
Не везет так не везет: сборная Грузия проиграла Армении - история поражения в фото
Этого не должно было случиться: в Ирландию приплыла капсула времени из России
Этого не должно было случиться: в Ирландию приплыла капсула времени из России
Итоги парламентских выборов 2020 года в Грузии по пропорциональной системе
Итоги парламентских выборов 2020 года в Грузии по пропорциональной системе
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться