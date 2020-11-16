Политолог: причина визита Помпео в Грузию - политические процессы в регионе

Радио Политолог: причина визита Помпео в Грузию - политические процессы в регионе

Визит Помпео запланирован 17-18 ноября. Анонсированы встречи на высоком уровне, в том числе с премьер-министром Георгием Гахария и президентом Грузии Саломе Зурабишвили.

"Визит Майка Помпео во второй половине ноября будет важным визитом для дальнейшего укрепления грузино-американских отношений, поскольку США являются стратегическим партнером для Грузии. Хотя, думаю, что этот визит обусловлен теми процессами, которые происходят в нашем регионе, на Южном Кавказе в том плане, что изменился статус-кво в Нагоном Карабахе", - заявил Капанадзе в интервью Sputnik Грузия.

Он отметил, что начался переброс миротворческих сил России и тем самым Россия еще больше укрепляет свои позиции на Южном Кавказе.

"И видимо эти процессы станут предметом разговора между Майком Помпео и грузинскими руководителями", - считает Капанадзе.

По мнению эксперта, приезд Помпео не сыграет роль в проведении второго тура парламентских выборов, поскольку он приезжает за четыре дня до голосования. Тем не менее, Капанадзе считает, что речь о том, чтобы выборы прошли без эксцессов, все-таки будет, а также будет затронута тема участия оппозиционных партий во втором туре.

"Достаточно остро стоит вопрос о том, чтобы хотя бы одна партия или больше изменили свою позицию и вошли в парламент, чтобы не оставлять "Грузинскую мечту" в одиночестве в будущем парламенте", - подчеркнул Капанадзе.

Американский дипломат приедет в Грузию в рамках большого турне - в его ближайшем расписании значатся такие страны, как Франция, Турция, Израиль, Катар, Объединенные Арабские Эмираты, а также Саудовская Аравия. Как заявил сам Помпео на брифинге в Госдепе, темы разговора в каждой стране будут разными.