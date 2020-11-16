Арешидзе: сейчас не время для новых выборов в Грузии

Эксперт по проблемам Кавказа, аналитик Мамука Арешидзе считает, что на фоне геополитической ситуации грузинская политическая элита должна одуматься и нацелиться на новый формат взаимоотношений с соседями, Россией и Западом

Радио Арешидзе: сейчас не время новых выборов в Грузии

Главы Азербайджана, Армении и России подписали заявление о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта с 10 ноября 2020 года. Согласно заявлению, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы.

"Если они не урегулируют эту ситуацию, и она продлится еще какое-то время, хотя бы месяц, мы потеряем больше. Потому что, при таких геополитических тектонических волнениях страна, политическая элита, должна быть консолидирована на внешнюю политику и должна создавать новые форматы отношений с соседями. Сейчас не время внутренних разборок, ничего это нам не принесет", - заявил Арешидзе Sputnik Грузия.

Он считает, что грузинская политическая элита должна одуматься.

"Пора создавать новые форматы в отношении с соседями, с Россией, с Западом и т.д. А какие должны быть эти новые форматы, сейчас пока рано говорить. Но подчеркиваю, они должны быть новыми", - заявил Арешидзе.

Несмотря на достигнутое соглашение о прекращении огня, ситуация в регионе остается сложной, считает Арешидзе.

На этом фоне, в Грузии вовсю бушует политический кризис. Оппозиция, недовольная результатами парламентских выборов, которые прошли 31 октября, назвала итоги сфальсифицированными. В стране уже две недели не прекращаются акции протеста с требованием нового голосования. В знак протеста все прошедшие в парламент оппозиционных партий отказываются от мандатов и участия во втором туре выборов.

В правящей партии считают действия оппозиции деструктивными и обвиняют ее в попытках дестабилизации и в искусственном нагнетании обстановки.