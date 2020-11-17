Хмаладзе пояснил, в каком случае возможна отмена второго тура выборов в Грузии

Согласно Избирательному кодексу, второй тур мажоритарных выборов в Грузии не состоится, если один из кандидатов потеряет пассивное избирательное право, рассказал эксперт по конституционным вопросам Вахтанг Хмаладзе

Радио Хмаладзе пояснил, в каком случае возможна отмена второго тура выборов в Грузии

"Пассивного избирательного права можно лишиться, например, если кандидат потерял по каким-то причинам гражданство Грузии или оказался осужден до проведения второго тура и определен в тюрьму. Это законодательные основы. А вот будет ли потеря пассивного права распространена и на тот случай, если сам кандидат откажется от участия во втором туре – неясно. Это уже будет вопросом интерпретации. Избирательный кодекс говорит, что если один из кандидатов потеряет пассивное избирательное право, то второй тур не состоится, а оставшийся кандидат будет объявлен победителем", – отметил Хмаладзе в беседе со Sputnik Грузия.

Интерпретацию этой нормы решает ЦИК. Если решение избирательной комиссии будет оспорено в суде, то уже суд примет решение, пояснил эксперт

Отказаться от участия во втором туре кандидаты могут лишь самолично обратившись в ЦИК.

Вопрос, будет ли второй тур конкурентным, остается открытым, поскольку оппозиция не признает итоги прошедших 31 октября парламентских выборов и в знак протеста отказывается как от депутатских мандатов, так и от участия во втором туре мажоритарных выборов, которые состоятся в 17 избирательных округах 21 ноября.

В правящей партии считают действия оппозиции деструктивными и обвиняют ее в попытках дестабилизации и в искусственном нагнетании обстановки.