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Вахтанг Хмаладзе
Photo: courtesy of Informational and political portal "Kvira"

Хмаладзе пояснил, в каком случае возможна отмена второго тура выборов в Грузии

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Темы:
Второй тур выборов в парламент Грузии 2020 (15)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/radio/20201117/250071311/Khmaladze-poyasnil-v-kakom-sluchae-vozmozhna-otmena-vtorogo-tura-vyborov-v-Gruzii.html

Согласно Избирательному кодексу, второй тур мажоритарных выборов в Грузии не состоится, если один из кандидатов потеряет пассивное избирательное право, рассказал эксперт по конституционным вопросам Вахтанг Хмаладзе

Радио
Хмаладзе пояснил, в каком случае возможна отмена второго тура выборов в Грузии

"Пассивного избирательного права можно лишиться, например, если кандидат потерял по каким-то причинам гражданство Грузии или оказался осужден до проведения второго тура и определен в тюрьму. Это законодательные основы. А вот будет ли потеря пассивного права распространена и на тот случай, если сам кандидат откажется от участия во втором туре – неясно. Это уже будет вопросом интерпретации. Избирательный кодекс говорит, что если один из кандидатов потеряет пассивное избирательное право, то второй тур не состоится, а оставшийся кандидат будет объявлен победителем", – отметил Хмаладзе в беседе со Sputnik Грузия.

Интерпретацию этой нормы решает ЦИК. Если решение избирательной комиссии будет оспорено в суде, то уже суд примет решение, пояснил эксперт

Центральная Избирательная комиссия Грузии. Здание ЦИК
© Sputnik / Alex Shlamov
ЦИК Грузии выделил 8,6 миллиона лари на второй тур выборов

Отказаться от участия во втором туре кандидаты могут лишь самолично обратившись в ЦИК.

Вопрос, будет ли второй тур конкурентным, остается открытым, поскольку оппозиция не признает итоги прошедших 31 октября парламентских выборов и в знак протеста отказывается как от депутатских мандатов, так и от участия во втором туре мажоритарных выборов, которые состоятся в 17 избирательных округах 21 ноября.

В правящей партии считают действия оппозиции деструктивными и обвиняют ее в попытках дестабилизации и в искусственном нагнетании обстановки.

Темы:
Второй тур выборов в парламент Грузии 2020 (15)
Теги:
Грузия, Парламентские выборы, Вахтанг Хмаладзе


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