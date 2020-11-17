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Политолог Вахтанг Дзабирадзе
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Дзабирадзе: уличные протесты так и не привели Грузию к полноценной демократии

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Темы:
Протесты в Грузии 2020: оппозиция не признает результаты парламентских выборов (89)
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https://sputnik-georgia.ru/radio/20201117/250076610/Dzabiradze-ulichnye-protesty-tak-i-ne-priveli-Gruziyu-k-polnotsennoy-demokratii.html

Аналитик Вахтанг Дзабирадзе считает, что уличные протесты должны проходить в Грузии, но должны быть в рамках Конституции

Радио
Дзабирадзе: уличные протесты так и не привели Грузию к полноценной демократии

В Грузии чуть более двух недель проходят перманентные акции протеста. Оппозиция, несогласная с результатами парламентских выборов, которые прошли 31 октября, отказывается как от депутатских мандатов, так и от участия во втором туре мажоритарных выборов, которые состоятся в 17 избирательных округах 21 ноября. Главное требование – назначить новые выборы.

"Я считаю, что протест обязательно должен быть в стране, тем более в такой, как наша, – когда мы еще не поняли, являемся мы демократичным или авторитарным государством или вовсе находимся в гибридной ситуации. Участие уличных протестов в этом процессе очень важно. Хотя, факт в том, что, несмотря на попытки установления демократии уличными протестами, мы ни разу этого не смогли сделать. Посмотрим, что будет в этот раз. Не думаю, что они являются разрушительными с социальной или экономической точки зрения, если садятся в рамки Конституции. Если ситуация обостряется и идет к неповиновению, тогда, разумеется, это плохо", – заявил Дзабирадзе в интервью Sputnik Грузия.

Тем не менее, аналитик считает, что в экономическом плане нестабильная политическая обстановка мешает поступлению инвестиций в Грузию и крупные инвесторы воздерживаются от серьезных вложений.

Темы:
Протесты в Грузии 2020: оппозиция не признает результаты парламентских выборов (89)
Теги:
Грузия, Акции протеста


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