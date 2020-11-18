"Это против Конституции" – политолог о "коридорах позора" на втором туре выборов в Грузии

Эксперт по политическим вопросам Рамаз Сакварелидзе прокомментировал призыв оппозиции в день второго тура парламентских выборов, 21 ноября, устроить так называемые "коридоры позора" у избирательных участков

Радио "Это против Конституции" – политолог о "коридорах позора" на втором туре выборов в Грузии

Ранее член оппозиционной партии "Единое национальное движение", экс-председатель правительства Аджарии Леван Варшаломидзе призвал своих сторонников устроить "коридоры позора" для избирателей, которые решат принять участие во втором туре выборов в парламент. До этого оппозиция заявила, что ее кандидаты отказываются от второго тура.

"Решение само по себе не конституционно. По закону даже политическая реклама запрещается в день выборов, то есть влиять на избирателя закон запрещает, тем более влиять в такой форме. Поэтому и было сказано со стороны государства, что отреагируют по закону, так как в другом случае уже возникнет недовольство со стороны избирателей... Кроме дестабилизации самого процесса выборов такие мероприятия ничего не приносят", – сказал Сакварелидзе в эфире радио Sputnik Грузия.

Грузинская оппозиция не признает итоги прошедших 31 октября парламентских выборов. С тех пор в стране не прекращаются акции протеста с требованием нового голосования. В знак протеста все прошедшие в парламент оппозиционных партий отказываются от мандатов и участия во втором туре выборов.

В правящей партии считают действия оппозиции деструктивными и обвиняют ее в попытках дестабилизации и в искусственном нагнетании обстановки.