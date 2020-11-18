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Грузинский эксперт и политолог Рамаз Сакварелидзе
© Sputnik / Alexander Imedashvili

"Это против Конституции" – политолог о "коридорах позора" на втором туре выборов в Грузии

Радио
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Темы:
Второй тур выборов в парламент Грузии 2020 (16)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/radio/20201118/250084467/Eto-protiv-Konstitutsii--politolog-o-koridorakh-pozora-na-vtorom-ture-vyborov-v-Gruzii.html

Эксперт по политическим вопросам Рамаз Сакварелидзе прокомментировал призыв оппозиции в день второго тура парламентских выборов, 21 ноября, устроить так называемые "коридоры позора" у избирательных участков

Радио
"Это против Конституции" – политолог о "коридорах позора" на втором туре выборов в Грузии

Ранее член оппозиционной партии "Единое национальное движение", экс-председатель правительства Аджарии Леван Варшаломидзе призвал своих сторонников устроить "коридоры позора" для избирателей, которые решат принять участие во втором туре выборов в парламент. До этого оппозиция заявила, что ее кандидаты отказываются от второго тура.

"Решение само по себе не конституционно. По закону даже политическая реклама запрещается в день выборов, то есть влиять на избирателя закон запрещает, тем более влиять в такой форме. Поэтому и было сказано со стороны государства, что отреагируют по закону, так как в другом случае уже возникнет недовольство со стороны избирателей... Кроме дестабилизации самого процесса выборов такие мероприятия ничего не приносят", – сказал Сакварелидзе в эфире радио Sputnik Грузия.

Гига Бокерия. Новая акция протеста оппозиции в грузинской столице 5 февраля
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Мнения разошлись: будут ли "коридоры позора" на выборах в Грузии

Грузинская оппозиция не признает итоги прошедших 31 октября парламентских выборов. С тех пор в стране не прекращаются акции протеста с требованием нового голосования. В знак протеста все прошедшие в парламент оппозиционных партий отказываются от мандатов и участия во втором туре выборов.

В правящей партии считают действия оппозиции деструктивными и обвиняют ее в попытках дестабилизации и в искусственном нагнетании обстановки.

Темы:
Второй тур выборов в парламент Грузии 2020 (16)
Теги:
Грузия, Парламентские выборы, Рамаз Сакварелидзе


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