Политолог: ждать многого от визита Помпео в Грузию не стоит

Радио Политолог: ждать многого от визита Помпео в Грузию не стоит

"Это был чисто геополитический визит. Понятно, что никто выносить внутреннюю информацию не будет... Он приехал в Южный Кавказ только в одну страну – Грузию. Это четкий сигнал того, что США рассматривает Грузию как важнейшую страну в черноморском регионе. Не надо завышать ожидания. Чего ожидать от визита? Ничего", – сказал Сихарулидзе Sputnik Грузия.

Госсекретарь США находился с визитом в Грузии 17-18 ноября. Американский дипломат встретился с первыми лицами Грузии, а также провел встречи с гражданским сектором и Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией II.

Грузинская пресса активно обсуждала визит Помпео в контексте региональной проблематики – прекращения огня между Азербайджаном и Арменией и ввода в Карабах российских миротворцев. Среди наиболее муссируемых тем была возможность размещения в Грузии американской военной базы, однако официального подтверждения этой версии на данный момент нет.