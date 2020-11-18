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Политолог Арчил Сихарулидзе
© Sputnik / Alex Shlamov

Политолог: ждать многого от визита Помпео в Грузию не стоит

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Темы:
Политическая жизнь Грузии (174)
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Политолог Арчил Сихарулидзе прокомментировал визит госсекретаря США Майка Помпео в Грузию на фоне политического кризиса в стране

Радио
Политолог: ждать многого от визита Помпео в Грузию не стоит

"Это был чисто геополитический визит. Понятно, что никто выносить внутреннюю информацию не будет... Он приехал в Южный Кавказ только в одну страну – Грузию. Это четкий сигнал того, что США рассматривает Грузию как важнейшую страну в черноморском регионе. Не надо завышать ожидания. Чего ожидать от визита? Ничего", – сказал Сихарулидзе Sputnik Грузия.

Госсекретарь США находился с визитом в Грузии 17-18 ноября. Американский дипломат встретился с первыми лицами Грузии, а также провел встречи с гражданским сектором и Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией II.

Грузинская пресса активно обсуждала визит Помпео в контексте региональной проблематики – прекращения огня между Азербайджаном и Арменией и ввода в Карабах российских миротворцев. Среди наиболее муссируемых тем была возможность размещения в Грузии американской военной базы, однако официального подтверждения этой версии на данный момент нет.

Темы:
Политическая жизнь Грузии (174)
Теги:
Майк Помпео, Грузия, Арчил Сихарулидзе


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