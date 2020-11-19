18:45 19 Ноября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9098
  • 100 RUB4.3521
  • USD3.2919
Поиск
Сосо Цинцадзе
FB / Imeda Gogava

Цинцадзе: у грузинской оппозиции в руках очень рискованный козырь

Радио
Получить короткую ссылку
Темы:
Протесты в Грузии 2020: оппозиция не признает результаты парламентских выборов (91)
27 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/radio/20201119/250099373/Tsintsadze-u-gruzinskoy-oppozitsii-v-rukakh-ochen-riskovannyy-kozyr.html

Политолог Сосо Цинцадзе прокомментировал отказ оппозиционных сил входить в парламент десятого созыва

Радио
Цинцадзе: у грузинской оппозиции в руках очень рискованный козырь

"Сейчас вопрос в том, войдет ли оппозиция в парламент. Западные друзья предлагают войти и там продолжить борьбу за улучшение законов, внесение каких-то корректив, и так далее. Оппозиция же не верит, что в грузинском парламенте нового созыва у нее будет возможность влиять на принятие решений. Оппозиция понимает, что у них в руках "рискованный козырь": не войти в парламент и как-то маргинализировать его в глазах мировой общественности. Это трудная задача, потому что грузинская оппозиция никогда не блистала единством мнений и сплоченностью", – сказал Цинцадзе в беседе со Sputnik Грузия.

Грузинская оппозиция не признает итоги прошедших 31 октября парламентских выборов. С тех пор в стране не прекращаются акции протеста с требованием нового голосования. В знак протеста все прошедшие в парламент оппозиционных партий отказываются от мандатов и участия во втором туре выборов.

В правящей партии считают действия оппозиции деструктивными и обвиняют ее в попытках дестабилизации и в искусственном нагнетании обстановки.

Темы:
Протесты в Грузии 2020: оппозиция не признает результаты парламентских выборов (91)
Теги:
Парламентские выборы, Грузия, Сосо Цинцадзе


Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости

Мультимедиа
Мужчина в защитной медицинской маске на Карловом мосту в Праге, Чехия
Полный локдаун и пустынные улицы. Что сейчас происходит в городах Европы - фото
Карабах: российские миротворцы разминировали Лачинский коридор
Карабах: российские миротворцы разминировали Лачинский коридор
Итоги парламентских выборов 2020 года в Грузии по пропорциональной системе
Итоги парламентских выборов 2020 года в Грузии по пропорциональной системе
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться