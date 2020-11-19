Цинцадзе: у грузинской оппозиции в руках очень рискованный козырь

Радио Цинцадзе: у грузинской оппозиции в руках очень рискованный козырь

"Сейчас вопрос в том, войдет ли оппозиция в парламент. Западные друзья предлагают войти и там продолжить борьбу за улучшение законов, внесение каких-то корректив, и так далее. Оппозиция же не верит, что в грузинском парламенте нового созыва у нее будет возможность влиять на принятие решений. Оппозиция понимает, что у них в руках "рискованный козырь": не войти в парламент и как-то маргинализировать его в глазах мировой общественности. Это трудная задача, потому что грузинская оппозиция никогда не блистала единством мнений и сплоченностью", – сказал Цинцадзе в беседе со Sputnik Грузия.

Грузинская оппозиция не признает итоги прошедших 31 октября парламентских выборов. С тех пор в стране не прекращаются акции протеста с требованием нового голосования. В знак протеста все прошедшие в парламент оппозиционных партий отказываются от мандатов и участия во втором туре выборов.

В правящей партии считают действия оппозиции деструктивными и обвиняют ее в попытках дестабилизации и в искусственном нагнетании обстановки.