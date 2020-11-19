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Политолог Арчил Гамзардия
photo: Archil Gamzardia / FB

Гамзардия: переговоры между оппозицией и "Грузинской мечтой" не дадут результатов

Радио
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Темы:
Протесты в Грузии 2020: оппозиция не признает результаты парламентских выборов (93)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/radio/20201119/250101339/Gamzardiya-peregovory-mezhdu-oppozitsiey-i-Gruzinskoy-mechtoy-ne-dadut-rezultatov.html

Политолог Арчил Гамзардия полагает, что после второго тура выборов в Грузии может наступить новый этап политического кризиса

Радио
Гамзардия: переговоры между оппозицией и "Грузинской мечтой" не дадут результатов

"Что касается перспектив второго тура, если оппозиция сохранит единство, а тут нельзя с точностью сказать, будет оно нарушено или сохранено, тогда в результате второго тура мы получим результаты, которые может признать избирательная комиссия, но которые окажутся нелегитимными. Это, само собой, создаст новый этап кризиса, общий политический кризис", – сказал Гамзардия в беседе со Sputnik Грузия

Грузинская оппозиция не признает итоги прошедших 31 октября парламентских выборов. С тех пор в стране не прекращаются акции протеста с требованием нового голосования. В знак протеста все прошедшие в парламент оппозиционные партии отказываются от мандатов и участия во втором туре выборов, который пройдет 21 ноября в 17 мажоритарных округах.

В правящей партии считают действия оппозиции деструктивными и обвиняют ее в попытках дестабилизации и в искусственном нагнетании обстановки.

Темы:
Протесты в Грузии 2020: оппозиция не признает результаты парламентских выборов (93)
Теги:
Парламентские выборы, Грузинская мечта


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