Гамзардия: переговоры между оппозицией и "Грузинской мечтой" не дадут результатов

Политолог Арчил Гамзардия полагает, что после второго тура выборов в Грузии может наступить новый этап политического кризиса

Радио Гамзардия: переговоры между оппозицией и "Грузинской мечтой" не дадут результатов

"Что касается перспектив второго тура, если оппозиция сохранит единство, а тут нельзя с точностью сказать, будет оно нарушено или сохранено, тогда в результате второго тура мы получим результаты, которые может признать избирательная комиссия, но которые окажутся нелегитимными. Это, само собой, создаст новый этап кризиса, общий политический кризис", – сказал Гамзардия в беседе со Sputnik Грузия.

Грузинская оппозиция не признает итоги прошедших 31 октября парламентских выборов. С тех пор в стране не прекращаются акции протеста с требованием нового голосования. В знак протеста все прошедшие в парламент оппозиционные партии отказываются от мандатов и участия во втором туре выборов, который пройдет 21 ноября в 17 мажоритарных округах.

В правящей партии считают действия оппозиции деструктивными и обвиняют ее в попытках дестабилизации и в искусственном нагнетании обстановки.