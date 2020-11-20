Политолог: грузинская оппозиция или войдет в парламент, или четыре года просидит на улице

Радио Политолог: грузинская оппозиция или войдет в парламент, или четыре года просидит на улице

"Есть политическое измерение и есть законодательное измерение. Этим людям нужно доказать, что закон стоит выше всех их политических инсинуаций. И по закону эти выборы должны быть проведены. Они (кандидаты от оппозиции – ред.) будут в бюллетенях, и люди должны пойти и проголосовать. И это так и произойдет... Они (оппозиция – ред.) или войдут в парламент, и скорее всего так и будет. Просто они ждут, кто первый это сделает, или четыре года будут сидеть на улице", – сказал Сихарулидзе в интервью Sputnik Грузия.

Грузинская оппозиция не признает итоги прошедших 31 октября парламентских выборов. С тех пор в стране не прекращаются акции протеста с требованием нового голосования. В знак протеста все прошедшие в парламент оппозиционные партии отказываются от мандатов и участия во втором туре выборов, который пройдет 21 ноября в 17 мажоритарных округах.

В правящей партии считают действия оппозиции деструктивными и обвиняют ее в попытках дестабилизации и в искусственном нагнетании обстановки.