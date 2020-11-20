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Вато Сургуладзе
© Sputnik / Alex Shlamov

Сургуладзе: падение курса лари повлияло и на стоимость медикаментов в Грузии

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Темы:
Здравоохранение в Грузии (394)
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Эксперт по вопросам здравоохранения Вато Сургуладзе рассказал о ситуации с ценами на медикаменты в Грузии

Радио
Сургуладзе: падение курса лари повлияло и на стоимость медикаментов в Грузии

"Лекарства подорожали, потому что курс лари упал. Все лекарства мы покупаем в иностранной валюте: долларах, евро и фунтах... Единственный выход – если есть какие-то деньги, правительство должно субсидировать лекарства хотя бы для какой-то группы. У властей есть программа субсидирования, но она работает плохо", – сказал Сургуладзе в интервью Sputnik Грузия.

Кроме того, эксперт объяснил, почему в соседней Турции медикаменты стоят в разы дешевле, чем в Грузии.

Мужчина в куртке и маске у аптеки
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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"В Турции государство субсидирует какую-то часть лекарств. Много лекарств страна производит сама, и это, конечно, помогает им. Там есть очень интересный механизм: когда лекарства дорожают, государство покрывает эту разницу в цене", – рассказал эксперт.

Важной проблемой в Грузии эксперт называет олигополию трех фармацевтических компаний, которые держат почти 85% рынка. Они и производят, и привозят лекарства, подчеркнул эксперт.

Темы:
Здравоохранение в Грузии (394)
Теги:
медицина, Грузия, Вато Сургуладзе


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