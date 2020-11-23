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Сосо Арчвадзе
photo: Soso Archvadze / FB

Арчвадзе: без двухнедельного локдауна кризис в Грузии будет еще хуже

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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (222)
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https://sputnik-georgia.ru/radio/20201123/250137265/Archvadze-bez-dvukhnedelnogo-lokdauna-krizis-v-Gruzii-budet-esche-khuzhe.html

Эксперт по экономическим вопросам, профессор Сосо Арчвадзе считает, что короткий локдаун не сильно ухудшит экономическую ситуацию в Грузии

Радио
Арчвадзе: без двухнедельного локдауна кризис в Грузии будет еще хуже

Грузия переживает вторую волну коронавируса. Ежедневно фиксируется около четырех тысяч новых случаев заболевания. С начала пандемии выявлено более 100 тысяч инфицирования, скончались более 1 000 человек. Из-за ухудшения эпидситуации сектор здравоохранения не может должным образом справляться с таким огромным количеством пациентов, из-за чего многие остаются на лечение на дому.

"Темпы падения экономики все время сокращаются. Валовой оборот фирм от предпринимательской деятельности был увеличен на 4% по сравнению с прошлым годом. Если взять из знаменателя и числителя сферу туризма, у нас не сокращение, а прирост. Довольно на высоком уровне в последние месяцы выдерживается объем денежных переводов из-за рубежа трудовыми мигрантами. И эти показатели, в целом, создают довольно–таки неплохую картину экономического положения", - заявил Арчвадзе Sputnik Грузия.

Скорая помощь 112 и патрульная полиция у входа в инфекционную больницу. Грузия борется с коронавирусом
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Жертвы пандемии: от коронавируса в Грузии скончались более 1000 человек

По его мнению, двухнедельный локдаун не внесет большого разрыва или падения от того уровня, чего мы уже достигли.

"Надо пережить это время… Чем дольше мы будем разговаривать на этот счет, тем труднее потом будет преодолеть кризис", - отметил эксперт.

Правительство Грузии делает все возможное, чтобы не объявлять полного локдауна, но вводит точечные ограничения. Но, врачи и эпидемиологи требуют большего. По их словам, без новых ограничений, управлять ситуацией станет невозможно, так как нет достаточных ресурсов.

На данный момент, в Грузии действует ряд ограничений: маски обязательны в помещениях, в транспорте и на улицах, в крупных городах школы переведены на дистанционное обучение, закрыты детсады, запрещен выход из дома в ночное время.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (222)


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