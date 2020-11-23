Политолог: компромисс между оппозицией и властями Грузии вряд ли возможен

Радио Политолог: компромисс между оппозицией и властями Грузии вряд ли возможен

"Компромисс вряд ли возможен в том смысле, в котором это понимает радикальная оппозиция. Признание и назначение досрочных выборов – это значит признание нелегитимности выборов. И всей грузинской власти. Соответственно, это невозможно, так как абсолютно решающее большинство граждан Грузии проголосовали за нынешнюю партию власти", - заявил Метревели.

После парламентских выборов, прошедших в Грузии 31 октября, оппозиция не прекращает акции протеста, обвиняя власти в тотальной фальсификации. Прошедшие в парламент партии объявили бойкот – отказались от депутатских мандатов и участия во втором туре выборов. Ситуацию пытаются урегулировать западные дипмиссии, пригласив стороны к переговорам, однако по итогам двух раундов позиции сторон пока не сблизились.