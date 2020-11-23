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Доктор политических наук, профессор Леван Метревели
photo: courtesy of Levan Metreveli / FB

Политолог: компромисс между оппозицией и властями Грузии вряд ли возможен

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Протесты в Грузии 2020: оппозиция не признает результаты парламентских выборов (99)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/radio/20201123/250139209/Politolog-kompromiss-mezhdu-oppozitsiey-i-vlastyami-Gruzii-vryad-li-vozmozhen.html

Политолог, профессор Леван Метревели в интервью Sputnik Грузия оценил перспективы переговоров оппозиции с правящей партией "Грузинская мечта"

Радио
Политолог: компромисс между оппозицией и властями Грузии вряд ли возможен

"Компромисс вряд ли возможен в том смысле, в котором это понимает радикальная оппозиция. Признание и назначение досрочных выборов – это значит признание нелегитимности выборов. И всей грузинской власти. Соответственно, это невозможно, так как абсолютно решающее большинство граждан Грузии проголосовали за нынешнюю партию власти", - заявил Метревели.

После парламентских выборов, прошедших в Грузии 31 октября, оппозиция не прекращает акции протеста, обвиняя власти в тотальной фальсификации. Прошедшие в парламент партии объявили бойкот – отказались от депутатских мандатов и участия во втором туре выборов. Ситуацию пытаются урегулировать западные дипмиссии, пригласив стороны к переговорам, однако по итогам двух раундов позиции сторон пока не сблизились.

Темы:
Протесты в Грузии 2020: оппозиция не признает результаты парламентских выборов (99)


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