Кикнадзе: грузинская оппозиция старается сохранить лицо

Радио Кикнадзе: грузинская оппозиция старается сохранить лицо

"Может быть, в конце концов оппозиция зайдет в парламент, но сейчас они хотят сохранить свое лицо. Не зря некоторые из представителей высказывали такую мысль, мол, пусть власти им что-то предложат. Но их действия не способствуют стабилизации ситуации. Даже если они зайдут в парламент, все равно это будет деструктивная сила, и, как при прежнем парламенте, они не дадут стране развиваться", – сказала Кикнадзе в интервью Sputnik Грузия.

После парламентских выборов, прошедших в Грузии 31 октября, оппозиция не прекращает акции протеста, обвиняя власти в тотальной фальсификации. Прошедшие в парламент партии объявили бойкот – отказались от депутатских мандатов и участия во втором туре выборов. Ситуацию пытаются урегулировать западные дипмиссии, пригласив стороны к переговорам, однако по итогам двух раундов позиции сторон пока не сблизились.