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Тамар КИКНАДЗЕ
© Sputnik / Alex Shlamov

Кикнадзе: грузинская оппозиция старается сохранить лицо

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Темы:
Протесты в Грузии 2020: оппозиция не признает результаты парламентских выборов (100)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/radio/20201124/250149325/Kiknadze-gruzinskaya-oppozitsiya-staraetsya-sokhranit-litso.html

Политолог Тамар Кикнадзе считает, что, несмотря на заявления об отказе от депутатских мандатов, оппозиция все равно займет места в парламенте

Радио
Кикнадзе: грузинская оппозиция старается сохранить лицо

"Может быть, в конце концов оппозиция зайдет в парламент, но сейчас они хотят сохранить свое лицо. Не зря некоторые из представителей высказывали такую мысль, мол, пусть власти им что-то предложат. Но их действия не способствуют стабилизации ситуации. Даже если они зайдут в парламент, все равно это будет деструктивная сила, и, как при прежнем парламенте, они не дадут стране развиваться", – сказала Кикнадзе в интервью Sputnik Грузия.

После парламентских выборов, прошедших в Грузии 31 октября, оппозиция не прекращает акции протеста, обвиняя власти в тотальной фальсификации. Прошедшие в парламент партии объявили бойкот – отказались от депутатских мандатов и участия во втором туре выборов. Ситуацию пытаются урегулировать западные дипмиссии, пригласив стороны к переговорам, однако по итогам двух раундов позиции сторон пока не сблизились.

Темы:
Протесты в Грузии 2020: оппозиция не признает результаты парламентских выборов (100)
Теги:
политика, Грузия, Тамар Кикнадзе


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