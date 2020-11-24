21:37 24 Ноября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9215
  • 100 RUB4.3481
  • USD3.3073
Поиск
Вице-президент Центра международного прогнозирования и исследований Ника Шенгелия
photo: Nika Shengelia / FB

Шенгелия рассказал, в каком случае в Грузии могут ввести полный локдаун

Радио
Получить короткую ссылку
Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (241)
37801
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/radio/20201124/250150808/Shengeliya-rasskazal-v-kakom-sluchae-v-Gruzii-mogut-vvesti-polnyy-lokdaun.html

Вице-президент Центра международного прогнозирования и исследований Ника Шенгелия считает, что система здравоохранения в Грузии уже на грани разрушения

Радио
Шенгелия рассказал, в каком случае в Грузии могут ввести полный локдаун

Грузия переживает вторую волну коронавируса. Ежедневно фиксируется больше трех тысяч новых случаев заболевания. С начала пандемии выявлено более 100 тысяч инфицирования, скончались свыше тысячи человек. Из-за ухудшения эпидситуации сектор здравоохранения не может должным образом справляться с таким огромным количеством пациентов, из-за чего многие остаются на лечении на дому.

"Если количество заболевших каждый день будет достигать пяти тысяч человек, думаю, власти введут локдаун минимум на 21 день или на месяц. Вся наша система здравоохранения уже почти не работает, все разрушено. Власть допустила ошибку, хотя тогда все мы ее критиковали, когда было мало заболевших, а они в апреле ввели локдаун. Это была большая ошибка. Они боятся, что если и сейчас ввести локдаун, то экономика вообще встанет", – рассказал Шенгелия Sputnik Грузия.

Кутаиси - эпидемия коронавируса. Прохожие на улицах в масках
© Sputnik / STRINGER
Локдауна не будет: правительство Грузии отказывается от радикальных мер

Правительство Грузии делает все возможное, чтобы не объявлять полного локдауна, но вводит точечные ограничения. В то же время врачи и эпидемиологи требуют большего. По их словам, без новых ограничений управлять ситуацией станет невозможно, так как в стране нет достаточных ресурсов.

На данный момент в Грузии действует ряд ограничений: в помещениях, в общественном транспорте и на улицах обязательны маски, в крупных городах школы переведены на дистанционное обучение, закрыты детсады, запрещен выход из дома в ночное время.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (241)


Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости

Мультимедиа
Пандемия коронавируса COVID 19 - акция протеста против ограничений и запретов в Лионе, Франция
Мир в ловушке коронавируса: что происходит в странах Европы - фото
США вышли из Договора по открытому небу. Чем это обернется - видео
США вышли из Договора по открытому небу. Чем это обернется - видео
Второй тур парламентских выбора в Грузии: предварительные итоги
Второй тур парламентских выборов в Грузии: предварительные итоги
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться