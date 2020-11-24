Шенгелия рассказал, в каком случае в Грузии могут ввести полный локдаун

Вице-президент Центра международного прогнозирования и исследований Ника Шенгелия считает, что система здравоохранения в Грузии уже на грани разрушения

Радио Шенгелия рассказал, в каком случае в Грузии могут ввести полный локдаун

Грузия переживает вторую волну коронавируса. Ежедневно фиксируется больше трех тысяч новых случаев заболевания. С начала пандемии выявлено более 100 тысяч инфицирования, скончались свыше тысячи человек. Из-за ухудшения эпидситуации сектор здравоохранения не может должным образом справляться с таким огромным количеством пациентов, из-за чего многие остаются на лечении на дому.

"Если количество заболевших каждый день будет достигать пяти тысяч человек, думаю, власти введут локдаун минимум на 21 день или на месяц. Вся наша система здравоохранения уже почти не работает, все разрушено. Власть допустила ошибку, хотя тогда все мы ее критиковали, когда было мало заболевших, а они в апреле ввели локдаун. Это была большая ошибка. Они боятся, что если и сейчас ввести локдаун, то экономика вообще встанет", – рассказал Шенгелия Sputnik Грузия.

Правительство Грузии делает все возможное, чтобы не объявлять полного локдауна, но вводит точечные ограничения. В то же время врачи и эпидемиологи требуют большего. По их словам, без новых ограничений управлять ситуацией станет невозможно, так как в стране нет достаточных ресурсов.

На данный момент в Грузии действует ряд ограничений: в помещениях, в общественном транспорте и на улицах обязательны маски, в крупных городах школы переведены на дистанционное обучение, закрыты детсады, запрещен выход из дома в ночное время.