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Доктор политических наук, профессор Леван Метревели
photo: courtesy of Levan Metreveli / FB

Метревели: радикальная грузинская оппозиция переоценивает свои возможности

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Темы:
Протесты в Грузии 2020: оппозиция не признает результаты парламентских выборов (101)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/radio/20201125/250159300/Metreveli-radikalnaya-gruzinskaya-oppozitsiya-pereotsenivaet-svoi-vozmozhnosti.html

Эксперт по политическим вопросам Леван Метревели считает, что для оппозиции было бы разумнее войти в парламент и вести дискуссии по наболевшим вопросам в здании высшего законодательного органа

Радио
Метревели: радикальная грузинская оппозиция переоценивает свои возможности

"Было бы разумнее всего, чтобы радикальная оппозиция в лице [экс-президента Грузии Михаила] Саакашвили успокоилась и более реально оценивала бы свои возможности и отношение населения к ней. В противном случае, нынешний состав парламента Грузии не является нелегитимным. Было бы желательно найти компромиссы, чтобы все эти формы политического противостояния приняли форму парламентской дискуссии", – рассказал Метревели в интервью Sputnik Грузия

После парламентских выборов, прошедших в Грузии 31 октября, оппозиция не прекращает акции протеста, обвиняя власти в тотальной фальсификации. Прошедшие в парламент партии объявили бойкот – отказались от депутатских мандатов и участия во втором туре выборов. Ситуацию пытаются урегулировать западные дипмиссии, пригласив стороны к переговорам, однако по итогам двух раундов позиции сторон пока не сблизились.

Темы:
Протесты в Грузии 2020: оппозиция не признает результаты парламентских выборов (101)
Теги:
Парламент Грузии, Парламентские выборы, Грузия, политика, Леван Метревели


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