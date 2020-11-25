Метревели: радикальная грузинская оппозиция переоценивает свои возможности

Эксперт по политическим вопросам Леван Метревели считает, что для оппозиции было бы разумнее войти в парламент и вести дискуссии по наболевшим вопросам в здании высшего законодательного органа

Радио Метревели: радикальная грузинская оппозиция переоценивает свои возможности

"Было бы разумнее всего, чтобы радикальная оппозиция в лице [экс-президента Грузии Михаила] Саакашвили успокоилась и более реально оценивала бы свои возможности и отношение населения к ней. В противном случае, нынешний состав парламента Грузии не является нелегитимным. Было бы желательно найти компромиссы, чтобы все эти формы политического противостояния приняли форму парламентской дискуссии", – рассказал Метревели в интервью Sputnik Грузия.

После парламентских выборов, прошедших в Грузии 31 октября, оппозиция не прекращает акции протеста, обвиняя власти в тотальной фальсификации. Прошедшие в парламент партии объявили бойкот – отказались от депутатских мандатов и участия во втором туре выборов. Ситуацию пытаются урегулировать западные дипмиссии, пригласив стороны к переговорам, однако по итогам двух раундов позиции сторон пока не сблизились.