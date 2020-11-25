Эксперт по вопросам здравоохранения: локдаун для Грузии не выход

Радио Эксперт по вопросам здравоохранения: локдаун для Грузии не выход

Уже третий месяц в Грузии резко ухудшилась эпидемиологическая ситуация. Сейчас среднесуточный прирост инфицированных составляет более трех тысяч, а иногда превышает и четыре тысячи. С начала пандемии выявлено более 100 тысяч инфицирования, скончались свыше тысячи человек.

"Самая большая грузинская проблема – это большие амбиции. В апреле учили всю Европу, как надо бороться с COVID-19, а сейчас мы и китайцев, и итальянцев, всех опередили… Мы воюем с маленьким вирусом, а во время войны надо по-другому себя вести. Локдаун не поможет. Он максимум на две недели может приостановить увеличение числа новых случаев, а потом что будем делать? Локдаун не поможет с другими заболеваниями, не поможет с голодом, который из-за него будет. И пусть не сравнивают наш локдаун с итальянским или французским. Там абсолютно другая ситуация: у них и медикаменты есть, и деньги, и врачам увеличили зарплаты", – заявил Сургуладзе в интервью Sputnik Грузия.

Из-за ухудшения эпидситуации сектор здравоохранения не может должным образом справляться с таким огромным количеством пациентов, из-за чего многие остаются на лечении на дому. Правительство Грузии делает все возможное, чтобы не объявлять полного локдауна, но вводит точечные ограничения. В то же время врачи и эпидемиологи требуют большего. По их словам, без новых ограничений управлять ситуацией станет невозможно, так как в стране нет достаточных ресурсов.

На данный момент в Грузии действует ряд ограничений: в помещениях, в общественном транспорте и на улицах обязательны маски, в крупных городах школы переведены на дистанционное обучение, закрыты детсады, запрещен выход из дома в ночное время.