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Доктор политических наук, профессор Тамар Кикнадзе
© Sputnik / Levan Avlabreli

Кикнадзе: грузинская оппозиция возлагает на досрочные выборы пустые надежды

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Темы:
Протесты в Грузии 2020: оппозиция не признает результаты парламентских выборов (103)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/radio/20201126/250172660/Kiknadze-gruzinskaya-oppozitsiya-vozlagaet-na-dosrochnye-vybory-pustye-nadezhdy.html

Политолог Тамар Кикнадзе рассказала о том, к какому компромиссу могут прийти оппозиция и "Грузинская мечта" по итогам третьего раунда переговоров

Радио
Кикнадзе: грузинская оппозиция возлагает на досрочные выборы пустые надежды

"В рамках парламента они, может быть, будут обсуждать вопрос о досрочных выборах. Но мне кажется, они не пойдут на пользу оппозиции, потому что на парламентских выборах они получили больше голосов избирателей, чем ожидалось", – сказала Кикнадзе в беседе со Sputnik Грузия.

Политолог полагает, что оппозиция и правящая партия все-таки могут прийти к компромиссу и уже после того, как депутаты с обоих сторон вступят к исполнению своих обязанностей, могут быть объявлены досрочные парламентские выборы в Грузии.

После парламентских выборов, прошедших в Грузии 31 октября, оппозиция не прекращает акции протеста, обвиняя власти в тотальной фальсификации. Прошедшие в парламент партии объявили бойкот – отказались от депутатских мандатов и участия во втором туре выборов. Ситуацию пытаются урегулировать западные дипмиссии, пригласив стороны к переговорам, однако по итогам двух раундов позиции сторон пока не сблизились.

Темы:
Протесты в Грузии 2020: оппозиция не признает результаты парламентских выборов (103)
Теги:
Грузия, Тамар Кикнадзе


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