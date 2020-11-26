Экономист оценил последствия новых ограничений в Грузии из-за коронавируса

Эксперт по экономическим вопросам Акакий Цомая прокомментировал новые ограничения, которые правительство приняло для приостановления распространения коронавирусной инфекции и улучшения эпидемиологической ситуации в стране

Радио Экономист оценил последствия новых ограничений в Грузии из-за коронавируса

В четверг правительство Грузии утвердило двухмесячный план по борьбе с коронавирусом. С 28 ноября в восьми больших городах Грузии будет остановлен общественный транспорт. По всей стране запрещена работа спортклубов и бассейнов, рестораны смогут работать только на вынос, будут закрыты открытые и закрытые торговые точки, кроме магазинов товаров первой необходимости.

"Можно твердо сказать, что экономический рост в ближайший месяц в Грузии ухудшится. Новые ограничения и закрытие частных предпринимателей малого и среднего бизнеса в Грузии скажется на экономике, которую ждет спад", – сказал Цомая в эфире радио Sputnik Грузия.

По его словам, эффективных путей помощи гражданам и бизнесу в столь тяжелое время просто не существует. Однако, по мнению эксперта, по сравнению с тем, сколько кредитов и грантов взяло государство у международных доноров, та помощь, которую получают граждане Грузии, небольшая. То есть, можно было подготовить более обширный план и включить в него более широкий спектр населения, подчеркнул Цомая.

Граждане, которые потеряли работу в период пандемии, с января в течении шести месяцев будут получать по 200 лари от государства, а самозанятые получат 300 лари, в виде единовременной компенсации. Кроме того, государство окажет помощь и социально незащищенным, и многодетным семьям, чьи баллы составляют до 100 тысяч по шкале благосостояния, а также лицам с ОВЗ. Все они получат по 100 лари в течении полугода.

Также, по решению правительства, сотрудники тех объектов, которые остановят работу из-за пандемии, получат льготы по кредитам.