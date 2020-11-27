Кварацхелия: COVID-19 и туризму не суждено ужиться вместе

Радио Кварацхелия: COVID-19 и туризму не суждено ужиться вместе

По решению межведомственного координационного совета Грузии, с 28 ноября до 31 января включительно, на горнолыжных курортах Бакуриани, Гудаури, Годердзи и Местия закрываются горнолыжные трассы и канатные дороги. Гостиницы на зимних курортах смогут работать только в качестве карантинных пространств.

"Состояние туризма в Грузии и в целом в мире на сегодняшний день очень тяжелое. Фактически, можно сказать, что туризма нет. Совместно жить COVID-19 и туризму не суждено, не получается, как бы мы ни старались, как бы другие страны ни старались. Как во время войны нет туризма, так и во время COVID-19 его нет. И я думаю, пока не придумают вакцину, туризма не будет. Остается мечтать о том, чтобы летний сезон 2021 года состоялся", – сказал Кварацхелия в интервью Sputnik Грузия.

Туристический сектор, в котором, по предварительным расчетам, занято около 150 тысяч человек, больше всех пострадал от пандемии коронавируса, поэтому помощь этой сфере и отраслям, связанным с туризмом, является приоритетом правительства Грузии.

В то время, как за рубежом развитые страны боролись с тяжелыми последствиями пандемии, Грузия активно приглашала к себе туристов, предлагая безопасный и комфортный отдых летом. Надежды, возлагаемые правительством и обнадеженными представителями сектора, на летний туризм, так и не оправдались. С сентября в стране резко ухудшилась эпидемиологическая ситуация. Суточный показатель инфицирования на сегодняшний день превышает 4 тысячи. Исходя из этого, власти пошли на жесткие меры, и ввели дополнительные ограничения на зимних курортах страны.