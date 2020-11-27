16:06 27 Ноября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9466
  • 100 RUB4.3828
  • USD3.3137
Поиск
Нико Кварацхелия. Видеомост в Мультимедийном пресс-центре Sputnik
© Sputnik / Alex Shlamov

Кварацхелия: COVID-19 и туризму не суждено ужиться вместе

Радио
Получить короткую ссылку
45 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/radio/20201127/250182051/Kvaratskheliya-COVID-19-i-turizmu-ne-suzhdeno-uzhitsya-vmeste.html

Эксперт по вопросам туризма Нико Кварацхелия рассказал, когда в Грузии и в мире начнет полноценно восстанавливаться туризм

Радио
Кварацхелия: COVID-19 и туризму не суждено ужиться вместе

По решению межведомственного координационного совета Грузии, с 28 ноября до 31 января включительно, на горнолыжных курортах Бакуриани, Гудаури, Годердзи и Местия закрываются горнолыжные трассы и канатные дороги. Гостиницы на зимних курортах смогут работать только в качестве карантинных пространств.

"Состояние туризма в Грузии и в целом в мире на сегодняшний день очень тяжелое. Фактически, можно сказать, что туризма нет. Совместно жить COVID-19 и туризму не суждено, не получается, как бы мы ни старались, как бы другие страны ни старались. Как во время войны нет туризма, так и во время COVID-19 его нет. И я думаю, пока не придумают вакцину, туризма не будет. Остается мечтать о том, чтобы летний сезон 2021 года состоялся", – сказал Кварацхелия в интервью Sputnik Грузия.

Премьер Грузии Мамука Бахтадзе прокатился на подъемнике в Гудаури
photo: Mamuka Bakhtadze / FB
Грузия закрывает свои зимние курорты

Туристический сектор, в котором, по предварительным расчетам, занято около 150 тысяч человек, больше всех пострадал от пандемии коронавируса, поэтому помощь этой сфере и отраслям, связанным с туризмом, является приоритетом правительства Грузии.

В то время, как за рубежом развитые страны боролись с тяжелыми последствиями пандемии, Грузия активно приглашала к себе туристов, предлагая безопасный и комфортный отдых летом. Надежды, возлагаемые правительством и обнадеженными представителями сектора, на летний туризм, так и не оправдались. С сентября в стране резко ухудшилась эпидемиологическая ситуация. Суточный показатель инфицирования на сегодняшний день превышает 4 тысячи. Исходя из этого, власти пошли на жесткие меры, и ввели дополнительные ограничения на зимних курортах страны.

Теги:
Туризм, Коронавирус COVID-2019, Нико Кварацхелия


Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости

Мультимедиа
Снимок из серии Birth Undisturbed британского фотографа Natalie Lennard, ставший ND Photographer of the Year конкурса ND Awards 2020
Рождение человека и Спящие воды: победители конкурса ND Аwards 2020
Народная любовь к Диего Марадоне: мир прощается с легендой футбола
Народная любовь к Диего Марадоне: мир прощается с легендой футбола
Как изменились цены в Грузии
Как изменились цены в Грузии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться