Ахвледиани: фейковые новости все чаще встречаются в грузинских СМИ

Медиа-эксперт, один из лидеров оппозиционной партии "Демократическое движение – единая Грузия" Георгий Ахвледиани считает, что в Грузии в последнее время остро стоит проблема фейкньюсов, и ради пиара и рейтинга медиасредства готовы идти на все

Радио Ахвледиани: фейковые новости все чаще встречаются в грузинских СМИ

"Самое главное, что можно сказать о новшестве не рынке грузинских телеканалах, – это фейкньюсы, которые превзошли все. Я не думаю, что в какой-нибудь стране в мире есть телеканалы, которые производят столько фейкньюсов, как в Грузии. К сожалению, нет никакой управы над такими каналами, нет законов, которые пресекали бы эту клевету и выдуманную информацию", – сказал Ахвледиани в ходе онлайн-встречи грузинских и российских журналистов и медиа-экспертов.

По его словам, понятно, что у телеканалов большой интерес в том, чтобы найти скандальную информацию, однако они не происходят каждый день и даже каждый месяц. Грузинские телеканалы же выдумывают факты, делают о них сюжет и приводят своих же экспертов, отметил эксперт.

"В последние годы телеканалы превратились в дополнение к пресс-службе политической партии. У нас сейчас стоит вопрос принять закон, который будет как-то контролировать эту ситуацию. Но есть вторая сторона медали – оппозиция и телеканалы будут говорить, что в стране ущемляются свобода слова и так далее", – добавил он.

В пятницу в онлайн-формате прошла встреча грузинских и российских журналистов и медиа-экспертов на тему "Рост новых медиа в Грузии. Трансформация публичной политической сферы". Организатором мероприятия выступил Грузино-Российский общественный центр имени Е.М. Примакова при содействии Фонда поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова.

Участники проанализировали проблему распространения фейковой информации в Грузии и попытались найти пути для противодействия ее распространения.